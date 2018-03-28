01:28 29 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Здание Объединенных Наций (ООН) в Женеве

Женевские дискуссии: Грузия не подписала документ о неприменении силы

© AFP 2018/ FABRICE COFFRINI
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Женевские дискуссии (46)
16901

Призывы Москвы, Цхинвала и Сухума к Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы на очередном раунде Женевских дискуссий оказались безрезультатными из-за "разных представлений о том, что можно и нужно записать" в документ соглашения.

СУХУМ, 28 мар — Sputnik. Очередной раунд Женевских дискуссий по Закавказью не дал желаемых результатов — документ о неприменении силы не приняли, сообщает РИА Новости со ссылкой на статс-секретаря, замглавы МИД РФ Григория Карасина.

"К сожалению, не удалось нам договориться по тексту, потому что у участников разное представление о том, что туда можно и нужно записать. Конечно, все упирается в статусность, в ссылки на договоренности 2008 года, которые все понимают по-разному", — сказал Карасин.

Дипломаты обсудили подготовку очередного раунда Женевских дискуссий
© Sputnik. Владимир Федоренко
Форум грузинской пропаганды, или Что дадут Женевские дискуссии Абхазии

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, которые проводятся регулярно с октября 2008 года, являются единственной площадкой для диалога представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии.

В рамках Женевских дискуссий на данный момент поддерживается и диалог между Россией и Грузией, у которых нет дипломатических отношений.

Документ о неприменении силы обсуждается на протяжении несколько лет.

Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия.

Абхазия и Южная Осетия подчеркивали, что Грузии необходимо заключить соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.

Темы:
Женевские дискуссии (46)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Гуфта-Эрцъо-Коз
    Берегите лес!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил Генеральной прокуратуре и Комитету природопользования пресечь бесконтрольную вырубку леса.

  • Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович
    Неочевидная выгода

    Эксперт объяснил, какую выгоду принесет Азербайджану членство в ОПЕК, и от чего зависит вступление страны в эту организацию.

  • Реактивная система залпового огня Смерч
    Надежный поставщик

    Россия полностью поставила все вооружение, закупленное Арменией в рамках первого кредита в размере 200 миллионов долларов.

  • Одежда
    Точно по фигуре

    Председатель правления "Казпочты" рассказал, когда казахстанцы смогут примерить распечатанную на 3D-принтере одежду в виртуальных примерочных.

  • Автомобиль Toyota Land Cruiser. Архивное фото
    Инцидент с дипломатом

    Посольство Кыргызстана в России проверяет сообщение СМИ о том, что в Красноярске остановили нетрезвого водителя на машине с номерами консульства республики.

  • Белорусские рубли, архивное фото
    Новый Чичиков

    Поиски старейшей жительницы Минска показали, что женщина умерла еще в 1988 году, а ее сын все это время продолжал получать материнскую пенсию.

  • Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России
    Плата за скандал

    Дипломатический скандал окажет влияние на привлекательность европейских столиц, заявили в российской Федерации рестораторов и отельеров.

  • Круонисская ГАЭС в Литве
    Литовский резерв

    Литва назвала Белорусскую АЭС небезопасной и запретила использовать резервные мощности своей гидроэлектростанции.

  • Октавиан Армашу
    По заветам МВФ

    Министр финансов Молдовы рассказал о нюансах переговоров с МВФ: налогов собрали больше, теперь надо перекроить госбюджет.

  • День милиции в ГБАО и Содге
    Общее дело

    МВД Таджикистана пригласило всех желающих граждан республики стать членами Общественного совета по реформе милиции.

  • Андрей Серенко
    Новым курсом

    Один из итогов конференции по мирному урегулированию в Афганистане в Ташкенте - презентация нового политического курса Узбекистана, рассказал эксперт.

  • Флаги Эстонии и Евросоюза
    Через "не хочу"

    Решение Эстонии о высылке российского атташе принято под влиянием "старших товарищей", Таллинн не был в этом заинтересован, считает эстонский политолог.

  • Гуфта-Эрцъо-Коз
    Берегите лес!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил Генеральной прокуратуре и Комитету природопользования пресечь бесконтрольную вырубку леса.

  • Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович
    Неочевидная выгода

    Эксперт объяснил, какую выгоду принесет Азербайджану членство в ОПЕК, и от чего зависит вступление страны в эту организацию.

  • Реактивная система залпового огня Смерч
    Надежный поставщик

    Россия полностью поставила все вооружение, закупленное Арменией в рамках первого кредита в размере 200 миллионов долларов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Игрок в РУСДРАМе
Рулетенбург в Сухуме: премьерный "Игрок" в РУСДРАМе
Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина в Пекине
Кадры со встречи лидеров КНР и Северной Кореи
Сколько налогов собрали в Абхазии в 2017 году
Стало меньше: сколько налогов собрали в Абхазии в 2017 году

Соцсети

Sputnikabkhazia