Женевские дискуссии: Грузия не подписала документ о неприменении силы

Призывы Москвы, Цхинвала и Сухума к Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы на очередном раунде Женевских дискуссий оказались безрезультатными из-за "разных представлений о том, что можно и нужно записать" в документ соглашения.

СУХУМ, 28 мар — Sputnik. Очередной раунд Женевских дискуссий по Закавказью не дал желаемых результатов — документ о неприменении силы не приняли, сообщает РИА Новости со ссылкой на статс-секретаря, замглавы МИД РФ Григория Карасина.

"К сожалению, не удалось нам договориться по тексту, потому что у участников разное представление о том, что туда можно и нужно записать. Конечно, все упирается в статусность, в ссылки на договоренности 2008 года, которые все понимают по-разному", — сказал Карасин.

© Sputnik. Владимир Федоренко Форум грузинской пропаганды, или Что дадут Женевские дискуссии Абхазии

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, которые проводятся регулярно с октября 2008 года, являются единственной площадкой для диалога представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии.

В рамках Женевских дискуссий на данный момент поддерживается и диалог между Россией и Грузией, у которых нет дипломатических отношений.

Документ о неприменении силы обсуждается на протяжении несколько лет.

Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия.

Абхазия и Южная Осетия подчеркивали, что Грузии необходимо заключить соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.