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Абхазская делегация на Женевских дискуссиях

Кове о заявлении по неприменению силы: Грузия по-своему его интерпретирует

МИД Абхазии
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Темы:
Женевские дискуссии (46)
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Очередной раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье проходил 27 - 28 марта 2018 года.

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Грузинская сторона по-своему интерпретирует соглашение, на базе которого сегодня действуют Женевские дискуссии, сказал корреспонденту Sputnik министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, комментируя отказ Грузии принимать совместный документ в рамках Женевских дискуссий.

"Грузинская сторона настаивает на том, чтобы совместное устное заявление и далее уже соглашение, которое будет разрабатываться, принималось между Грузией и Россией. Наша позиция кардинально другая, мы не считаем, что соглашение должна подписывать Россия как сторона конфликта", — добавил он.

Подписание соглашения и принятие совместного устного заявления о неприменении силы без Абхазии и Южной Осетии не даст никаких результатов и, в принципе, невозможно, считает дипломат.

Здание Объединенных Наций (ООН) в Женеве
© AFP 2018/ FABRICE COFFRINI
Женевские дискуссии: Грузия не подписала документ о неприменении силы

Конфликт происходил между Грузией Абхазией и Грузии с Южной Осетией, продолжил министр.

"Соответственно, соглашение и это устное заявление должны подписываться между Абхазией и Грузией, соответственно между Грузией и Южной Осетией. Это и стало в очередной раз камнем преткновения, но, если говорить о предыдущих раундах, когда мы обсуждали тексты совместного устного заявления, не детализировали и, видимо, каждая сторона понимала по-своему, это сегодня и продемонстрировала Грузия", — подчеркнул Кове.

Как отметил министр иностранных дел Абхазии, грузинская сторона считает, что в 2008 году конфликт происходил между Грузией и Россией.

"При этом абсолютно игнорируется факт агрессии Грузии в отношении Южной Осетии", — сказал Даур Кове.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, которые проводятся регулярно с октября 2008 года – единственная площадкой для диалога представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии.

Абхазская делегация на женевских дискуссиях
© Фото: МИД Абхазии
Абхазия ждет в Женеве заявление Грузии о неприменении силы

В рамках Женевских дискуссий на данный момент поддерживается и диалог между Россией и Грузией, у которых нет дипломатических отношений.

Документ о неприменении силы обсуждается на протяжении несколько лет.Грузия, настаивает н том, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия.

Абхазия и Южная Осетия подчеркивали, что Грузии необходимо заключить соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.

Темы:
Женевские дискуссии (46)



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  • Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович
    Неочевидная выгода

    Эксперт объяснил, какую выгоду принесет Азербайджану членство в ОПЕК, и от чего зависит вступление страны в эту организацию.

  • Реактивная система залпового огня Смерч
    Надежный поставщик

    Россия полностью поставила все вооружение, закупленное Арменией в рамках первого кредита в размере 200 миллионов долларов.

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