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Память жертв пожара в Кемерово почтили в Гудауте у памятника Латской трагедии

Число пострадавших при пожаре в Кемерово увеличилось

© Sputnik Бадри Есиава
Новости
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Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (35)
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Число пострадавших при пожаре в российском Кемерово увеличилось до 79 человек.

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. Семьдесят девять человек пострадали при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Число пострадавших увеличилось до 79 человек", — сообщил собеседник агентства.

Родственница одного из пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© Sputnik. Alexandr Kryazhev
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По его словам, на сегодняшний день госпитализированы 12 человек. Амбулаторное лечение назначено 67 пострадавшим", — добавил он.

По последним данным МЧС РФ, жертвами трагедии стали 64 человека. Возгорание произошло в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово днем 25 марта, точная причина пока не установлена. Власти Кемеровской области и правоохранительные органы сейчас проверяют данные о якобы 78 погибших при пожаре.

Огнем была охвачена территория площадью свыше 1500 квадратных метров. Пожарная сигнализация не сработала, эвакуации людей не было. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет.

Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (35)



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