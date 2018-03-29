МИД России: Грузии следует начать прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией

Ранее глава МИД Абхазии Даур Кове, комментируя отказ Грузии принимать совместный документ в рамках Женевских дискуссий, заявил Sputnik, что Грузия по-своему интерпретирует соглашение о неприменении силы. Он подчеркнул, что подписание такого документа без Абхазии и Южной Осетии не даст никаких результатов и, в принципе, невозможно.

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. Грузии следует отменить закон "Об оккупированных территориях" и начать прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией, заявил МИД РФ по итогам консультаций в Женеве по Закавказью.

© AFP 2018/ FABRICE COFFRINI Грузия заявила о готовности обсуждать в Женеве исполнение соглашения о неприменении силы

Очередной раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье проходил 27 — 28 марта 2018 года.

"Вопреки обнадеживающему заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта о стремлении к прогрессу на переговорах в Женеве, представители Тбилиси превратили встречу в пропагандистскую акцию. Построив свое выступление на избитом тезисе о "российской оккупации", грузинская сторона вновь попыталась возложить на Россию ответственность за собственную неспособность урегулировать отношения с Сухумом и Цхинвалом", — говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства сообщении.

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"Грузии следовало бы, наконец, всерьез задуматься о восстановлении доверия с соседями: начать в Женеве прямой взаимоуважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией, отказаться от подстрекательства других стран к визовой блокаде их жителей, отменить закон "Об оккупированных территориях", прекратить срывать культурно-гуманитарные мероприятия республик за рубежом", — заявил МИД.

Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, которые проводятся регулярно с октября 2008 года – единственная площадкой для диалога представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии.

В рамках Женевских дискуссий на данный момент поддерживается и диалог между Россией и Грузией, у которых нет дипломатических отношений.

Документ о неприменении силы обсуждается на протяжении несколько лет. Грузия, настаивает на том, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия.

Абхазия и Южная Осетия подчеркивали, что Грузии необходимо заключить соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.