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Уставший мужчина с ноутбуком на голове

Microsoft будет блокировать пользователей за мат‍

© Depositphotos/ Xalanx
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Новые правила коснутся не только пользователей частных компьютеров, но и игровой приставки Xbox.

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. В Microsoft озвучили изменения в пользовательское соглашение, которые вступят в силу 1 мая 2018 года, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Российскую Газету. Изменения, в частности, вводят запрет на употребление ненормативных выражений — нарушителям соглашения грозит потеря права доступа к учетным записям.

Изменения, предусматривающие наказание за использование оскорбительной лексики, внесены в раздел "Правила поведения".

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Пользователи Microsoft обязуются "не отображать публично или не использовать службы для отправки ненадлежащего содержимого или материалов (включающих, например, изображения обнаженной натуры, зоофилию, порнографию, оскорбительную лексику, сцены насилия или преступную деятельность) либо содержимого или материалов, которые противоречат нормам местного законодательства".

В компании оставили за собой право блокировать обмен входящей или исходящей информации (например, сообщений электронной почты, общего доступа к файлам или моментальных сообщений). А также удалять или отказаться публиковать пользовательское содержимое по любой причине.

Наказание за нарушение Правил поведения касается и тех, кто использует Xbox.




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