Дуров признал наличие проблем с доступом к Telegram‍

Ранее стало известно, что пользователи Telegram в России, Казахстане, Украине и ряде европейских стран пожаловались на невозможность подключиться к каналам и отправлять сообщения.

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров признал наличие проблем с доступом к мессенджеру. Об этом он написал в Twitter.

​"Проблемы в Европе вызвало отключение питания в кластере серверов. Со своей стороны, мы работаем над устранением этой проблемы, однако много зависит от того, когда провайдер центра обработки данных починит оборудование", — сообщил Дуров.

Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order. — Pavel Durov (@durov) 29 марта 2018 г.

Ранее стало известно, что пользователи Telegram в России, Казахстане, Украине и ряде европейских стран пожаловались на невозможность подключиться к каналам и отправлять сообщения.

В Twitter-аккаунте самого Telegram появилось подтверждение того, что пользователи испытывают проблемы с подключением. При этом мессенджер сообщил, что изучает проблему и вскоре надеется вернуться к работе.

Последний крупный сбой в работе мессенджера фиксировали в феврале.