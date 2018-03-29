Одинцова о молодых актерах "Игрока": мне за них было не стыдно

СУХУМ, 29 мар – Sputnik. За игру молодых актеров Гурама Квициния, Миланы Ломия, Дэвида Пилия и Османа Абухба в спектакле "Игрок" было не стыдно. Об этом заявила художественный руководитель абхазской студии Театрального института имени Щукина Елена Одинцова.

"Я не могу сказать, что была удивлена, потому что за четыре года хорошо их узнала. Представляю себе, что каждый из них может сделать, — заметила Одинцова. — Наверное, больше всего удивлений связано с Гурамом Квициния. Гурам — человек достаточно спокойный, выдержанный, а тут вдруг его "бросили" в атмосферу Достоевского, в непростой характер Алексея Ивановича, игрока, проигравшего все на свете, дошедшего до нищеты. Эти кошмары адские не свойственны характеру Гурама. Он на пути к этому персонажу. Я считаю, что и Милана Ломия находится на верном направлении. В ней уже появилась часть внутренней боли Полины, самобичевания, невероятной гордыни, которой она живет и в которой невыносимо жить. Невероятно сложный характер, выписанный Достоевским, так далеко это все от абхазских женщин. Могу похвалить и Дэвида Пилия, Османа Абухба – когда создается тема рулетки, и в других сценах достаточно убедительно работают".

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Игрок" в РУСДРАМе

Елена Одинцова заметила, что Достоевский — очень любимый автор в Театральном институте имени Щукина, и его довольно часто ставят на сцене, берут отрывки и делают спектакли по его произведениям.

"И это, как правило, вот такой минималистичный театр, не бытовой, с одним стулом на сцене. Поскольку это автор, которому важны тексты, которому важна идея, заложенная в каждом произведении. Очень любил этого автора первый руководитель абхазского курса Владимир Поглазов. Я думаю, если бы он видел сейчас, было бы большим подарком", — сказала Одинцова.

Художественный руководитель абхазской студии "Щуки" рассказала, что работа режиссера "Игрока" с молодыми актерами началась еще в Москве.

"Переоценить труд режиссера Антона Киселюса за короткое время, за десять дней в Сухуме, невозможно. Антон отнесся к своей работе ответственно, он начал ее задолго до марта. Мы организовали подготовку в театральном институте. Он встречался со студентами, они репетировали, разбирали текст, инсценировку. Особенно сложно в этой ситуации было исполнителю главной роли Гураму Квициния, потому что там огромные монологи. Но прилетели в Сухум 16 марта уже подготовленными. А за девять дней до премьеры Антону Киселюсу удалось собрать все в такую музыкально-литературную композицию. Очень высоко ценю его работу. Приятно было слышать из уст гендиректора РУСДРАМа, что ребята были дисциплинированные", — заметила Елена Одинцова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Игрок" в РУСДРАМе

Худрук также отметила, что молодым актерам еще предстоит многому научиться и надлежит поработать над дикцией и правильным произношением русской речи.

"Наверное, в русском театре надо больше над этим работать, потому что, как только мы касаемся различных иностранных акцентов, возникают нюансы. Вроде говорю с абхазским акцентом, а тут еще надо сделать акцент англичанина или француза. Это очень сложно, находясь на родине как-то его исправлять. Наталья Папаскири – пример хорошей речи для молодых актеров. Рада, что моим студентам выпала честь работать бок о бок с такими артистами в свой первый, не зависимый от учебных работ, спектакль", — подчеркнула Елена Одинцова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Игрок" в РУСДРАМе

По ее словам, у абхазских студентов есть актерское качество, которое помогает им раскрыться именно перед зрителем.

"Долго запрягают, говоря по-русски, но потом вдруг выдают то, что нужно. И, как правило, это происходит в самые последние дни. Умеют именно на зрителя собраться и выдать результат, который от них ждешь. Удивительное такое очень актерское качество. Когда зритель дает адреналин, творческое вдохновение, необходимое артисту волнение. И актер воспринимает это волнение не как удар по голове, оно их вдохновляет, включается обаяние, темперамент", — отметила Елена Одинцова.

Художественный руководитель абхазской студии Театрального института имени Щукина заметила, что любые конкретные предложения от абхазских театров для студентов – как подарок, огромный шанс для выпускников дальше развиваться.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Игрок" в РУСДРАМе

"Для меня крайне важно, чтобы именно сейчас на выпуске они определились с театрами и были задействованы в работах уже идущих или новых спектаклей. Не забыть то, чему тебя учили четыре года, и дальше двигаться вперед. Хочу искренне поблагодарить Ираклия Хинтба за фанатичную уникальную преданность своему делу, театральному искусству. Он все четыре года держал руку на пульсе. Начиная со второго курса, при работе над образами, я всегда видела его в зале на студенческих показах. И он вместе с нами прошел путь, видел, как развиваются молодые актеры. Мне бы очень хотелось, чтобы и Абхазский, и Русский театры объединились в одном творческом усилии и возродили театральную жизнь Абхазии", — пожелала Елена Одинцова.

По ее словам, в мае публика Сухума увидит два дипломных спектакля выпускников абхазской студии "Щуки" на сцене РУСДРАМа — "Кьоджинские перепалки" и "Софичку".