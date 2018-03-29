Захарова сообщила о работе над упрощенной выдачей гражданства России жителям Абхазии

СУХУМ, 29 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. В настоящий момент разрабатывается соответствующее двухстороннее Соглашение по упрощенной выдаче гражданства России гражданам Абхазии, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в четверг 29 марта.

"Упрощение процедуры выдачи Российского гражданства гражданам Республики Абхазия предусмотрено статьей 13 Договора между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года", — добавила она.

© Sputnik Томас Тхайцук Дайте два: кому и для чего нужно двойное гражданство России и Абхазии

Вопрос, связанный с упрощением процедуры выдачи гражданства России для жителей Абхазии, обсуждался в ходе визита главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова в республику в апреле 2017 года.

Президент Российской Федерации дал поручение Министерству иностранных дел и Совету Безопасности России проработать вопрос возобновления выдачи российского гражданства по упрощенной схеме в 2016 году.

Положение о возобновлении выдачи российского гражданства гражданам Абхазии по упрощенной схеме было закреплено в Договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанном в ноябре 2014 года.

В 2002 году около ста тысяч граждан Абхазии приобрели гражданство Российской Федерации. После официального признания республики Россией в 2008 году упрощенная процедура получения российского гражданства была прекращена.