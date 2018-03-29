Врачи: состояние Юлии Скрипаль несколько улучшилось

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в одном из кафе Лондона 4 марта. Несмотря на то, что в произошедшем пока нет никакой ясности, США и Британия призвали Россию к ответственности по "делу Скрипаля".

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. Состояние Юлии Скрипаль несколько улучшилось, ее отец, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, остается в реанимации, сообщили РИА Новости в районной больнице города Солсбери.

"Мужчина остается в критическом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии после контакта с нервно-паралитическим веществом. Состояние женщины улучшается, сейчас оно стабильно", — рассказал собеседник агентства.

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Он также сообщил, что риск для здоровья людей, которые могли контактировать со Скрипалями, остается минимальным.

Ранее в МИД заявили, что британские власти "уходят от общения" с Москвой. Так, представители российской стороны до сих пор не получили официальных сведений о времени происшествия, самочувствии пострадавших и ходе расследования. Кроме того, Лондон пока никак не ответил на запрос о предоставлении доступа к бывшему агенту ГРУ и его дочери.

"Великобритания открыто, без всякого стеснения нарушает международные правовые нормы и, в частности, консульскую конвенцию между Советским Союзом и Соединенным Королевством Великобритании 1968 года", — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Инцидент в Солсбери

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии утверждают, что экс-агента отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР химоружия с таким наименованием не существовало, а для обозначения токсинов использовали цифры.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. В совокупности диппредставительства покинут более 150 сотрудников МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно отмечали, что готовы сотрудничать с Лондоном в расследовании "дела Скрипаля". Однако британская сторона отказывается передать Москве образцы вещества для анализа и не желает соблюдать формальную процедуру, закрепленную в Конвенции о запрещении химического оружия.