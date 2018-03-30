Стали известны новые подробности о самочувствии Юлии Скрипаль

Риск для здоровья людей, которые могли контактировать со Скрипалями, остается минимальным, сообщил источник.

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Новые подробности о самочувствии пришедшей в себя после отравления Юлии Скрипаль рассказал канал Sky News, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018/ Geoff Caddick Врачи: состояние Юлии Скрипаль несколько улучшилось

Как уточняет телеканал, дочь британского шпиона, "насколько мы понимаем, уже употребляет пищу и пьет в больнице".

Накануне стало известно, что Юлия Скрипаль очнулась и может говорить. Ее отец остается в реанимации.

"Мужчина остается в критическом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии после контакта с нервно-паралитическим веществом", — рассказали в районной больнице Солсбери.

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии утверждают, что экс-агента отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок".