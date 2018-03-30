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Языковая школа Capital school

Инновационную методику изучения абхазского языка внедрили в Москве

© Фото: Capital school
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Инновационная школа иностранных языков в Москве основана чуть более года назад молодой семьей – Роланом Агрба и Ириной Цушба.

СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Для изучения абхазского языка в Москве применили технологию, которая дала хороший результат в изучении других языков, сообщила радио Sputnik Абхазия директор школы, автор методики по английскому языку SMART Ирина Цушба.

Бесплатные курсы обучения абхазскому языку работают полтора года в Московской языковой школе Capital School.

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© Фото: http://albumarium.com/
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"Абхазский язык в нашей школе преподается с момента открытия. Так как это наш родной язык, нам хотелось, чтобы наряду с другими языками абхазский язык преподавался  в нашей школе. Посещают курсы абхазского языка те, кто живет в Москве, кто учится тут, и взрослые. Записывались и русские, которые имеют какое-то отношение к Абхазии, ездят часто или есть там родственники, друзья.  Был приятен тот факт, что к нам записывались как абхазы, так и русские", — заметила Ирина Цушба.

Цушба рассказала, что с недавних пор вместе с Московской абхазской диаспорой решили запустить совместный проект — воскресную школу для соотечественников любого возраста, живущих в Москве, чтобы могли учить свой родной язык. 

"Отрадно, что всего за один день после объявления набора уже записалось свыше 20 человек. Мы не ожидали такого отклика, в связи с этим планируем организовать несколько групп. Общий интерес к изучению своего родного языка объединит ребят в Москве в стенах нашей школы. Мы уверены, что это может стать началом разных других проектов с молодыми и инициативными соотечественниками", — подчеркнула Ирина Цушба.

Абхазский язык преподает молодой педагог со знанием двух языков — абхазского и английского — Орнелла Хагуш.

Языковая школа Capital school
© Фото: Capital school
Языковая школа Capital school

"В этом и была задумка, чтобы педагог понимал методику по английскому языку и смог интегрировать методику в изучение абхазского языка. Орнелла — выпускница Абхазского государственного университета. Наша школа становится учебным центром по повышению квалификации педагогов. Планируем запустить проект, на который приезжали бы педагоги из Абхазии, обучали бы их, показывали, как используем технологию в обучении. Могли бы проходить у нас практику, чтобы потом преподавать абхазский язык, чтобы современную технологию интегрировать в изучение абхазского языка. Методика делает изучение языка современным, интересным", — уверена Цушба. 

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© Sputnik Бадри Есиава
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По ее словам, было трудно найти литературу по абхазскому языку, которая была бы разбита на уровни, как есть в английском языке.

"Если для изучения английского языка есть масса методичек, рисунков, то для абхазского языка ресурсы ограничены. Мы берем литературу, учебник, который уже существует, и стараемся интегрировать в имеющиеся технологии. Там программа рассчитана на уровень А-1 и А-2. Те детки, которые у нас занимаются, их двое, мини-группа, с ноября месяца учатся. У них уже хороший багаж, могут изъясняться, поддерживают диалог. Родители радуются, что дети в семье потихоньку начали говорить на абхазском языке – это результат хороший. Но они ходят раз в неделю, по воскресеньям. Это, конечно же, очень мало для нашего сложного абхазского языка. Но на выходе за несколько месяцев можно получить неплохую базу", — уверена Ирина Цушба.

Языковая школа Capital school
© Фото: Capital school
Языковая школа Capital school

Школа Capital School Center использует собственную методику обучения Ирины Цушба, интегрированную в технологии SMART. Методика уже показала свою высокую эффективность и была оценена специалистами на Международной выставке образования в Лондоне в январе 2018 года.

"Сама я пишу методику исключительно по английскому языку, так как занимаюсь им всю свою жизнь и тот опыт, который я получила, обучаясь в Америке и Европе, я стараюсь переложить на методику школы, по которой уже прошли обучение порядка 200 студентов. Надеюсь, в будущем, она будет также полезна при написании новых методик по абхазскому языку", — отметила Цушба.

Методика SMART основана на достижениях исследователей в области работы мозга, восприятия информации и развития памяти.




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