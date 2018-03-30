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Рассмотрение жалобы на арест основателя пирамиды МММ С.Мавроди

Мавроди оказался никому не нужен

© Sputnik. Андрей Стенин
Новости
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Если в течение трех дней тело основателя МММ Сергея Мавроди не заберут из морга, его похоронят за государственный счет.

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Никто не обратился в морг за телом Сергея Мавроди ни в день его смерти, ни после, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на газету "Комсомольская правда".

Предприниматель, основатель компании МММ Сергей Мавроди
© Sputnik. Илья Питалев
В Москве скончался Сергей Мавроди

Издание подчеркивает, что тело может пролежать в морге еще 3 дня, так как, по правилам, морг хранит тела не более 7 дней. Если никто так и не пожелает забрать его, Мавроди будет похоронен за государственный счет.

Ранее стало известно, что младший брат Мавроди Вячеслав запретил хоронить родственника рядом с родителями.

Мавроди скончался на 63 году жизни 26 марта в Москве после госпитализации с жалобой на боли в области сердца. Сообщается, что он страдал от хронических заболеваний.

Сергей Мавроди являлся создателем самой известной финансовой пирамиды в России — МММ. В начале 1990-х ее жертвами стали миллионы человек. Мавроди приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. В мае 2007-го он вышел на свободу.

В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После этого была создана МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди снова возбудили уголовное дело.




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