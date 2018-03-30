Послы стран, выславших российских дипломатов, вызваны в МИД России

Послы некоторых стран уже прибывают в МИД России. Им вручат ноты протеста и объявят о мерах, предпринимаемых в ответ на массовую высылку российских дипломатов.

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Послов стран, выславших российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", вызвали в МИД, сообщает РИА Новости.

В сообщении МИД России говорится, что приглашение получили руководители дипмиссий стран, "предпринявших недружественные действия в отношении России "в знак солидарности" с Великобританией".

Послам вручат ноты протеста и объявят об ответных мерах Москвы.

Американскому послу Джону Хантсману уже объявили накануне о высылке шестидесяти американских дипломатов и закрытии представительства США в Санкт-Петербурге.

В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.