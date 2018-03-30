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В МИД РФ вызвали послов стран, выславших российских дипломатов

Депутат Госдумы: мир должен знать, что Россия всегда ответит на агрессию

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
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Россия высылает дипломатов ряда стран в качестве ответа на выдворение сотрудников российских диппредставительств из-за "дела Скрипаля".

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Россия всегда будет отвечать на враждебные действия, заявил депутат Госдумы России Евгений Федоров, комментируя в эфире радио Sputnik высылку дипломатов нескольких стран, ранее выдворивших российских дипломатов.

Депутат подчеркнул, что Россия отвечает в зеркальном ключе.

"Во всем мире должны знать, что Россия всегда будет автоматически отвечать на враждебные действия, как минимум, в зеркальном ключе. Было время, когда Россия занимала позицию либо молчания, либо выжидания под разными предлогами. И это было всегда неправильно истолковано – как слабость. А в международных делах за слабость бьют жестоко, и это мы знаем по нашей истории. Но эти времена закончились", – сказал Евгений Федоров.

Парламентарий считает, что противостояние между двумя державами дойдет до высшей точки серьезного кризиса, сравнив его с Карибским.

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве.
© Sputnik. Екатерина Чеснокова
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"Противостояние дойдет до высшей точки очень серьезного кризиса, похожего на Карибский кризис. По результатам этого кризиса Россия выиграет, потому что мы выступаем за решение проблем в структуре международного права по итогам Второй мировой войны. А американцы выступают за новый порядок, в котором они являются "начальниками" для всех. Естественно, что для нас эта позиция неприемлема, и только через кризис мы можем вернуться на позиции закона, международного права и порядка. Поэтому мы выиграем – риски для нас ниже. Просто надо, как говорится, держать строй и двигаться к разрешению ситуации", – считает депутат.

Россия высылает дипломатов ряда стран в качестве ответа на выдворение сотрудников российских диппредставительств из-за "дела Скрипаля". Страну должны покинуть четверо польских дипломатов, три литовских, один латвийский, два итальянских, два сотрудника нидерландской дипмиссии и эстонский военный атташе Тоомас Педа. Все они должны покинуть Россию до седьмого апреля.

Также МИД потребовал от Лондона уравнять суммарное число дипломатов и административных сотрудников с количеством россиян, которые работают в диппредставительствах в Британии. На это Лондону отводится месяц.

Четвертого марта бывшего офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Сослбери. Лондон утверждает, что его экс-агента отравили веществом А-234, а к инциденту якобы причастна Москва. Россия отвергает обвинения британской стороны и подчеркивает, что Лондон не располагает никакими доказательствами.

Однако, несмотря на бездоказательность обвинений, Британия объявила о высылке 23 российских дипломатов и заморозила все контакты с Россией на высшем уровне. Великобританию поддержали ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства.




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