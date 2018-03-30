Проект российских ученых по возвращению зрения получит 340 миллионов рублей

По данным ВОЗ, в мире около 285 миллионов человек страдают от нарушений зрения, из которых 45 миллионов человек поражены слепотой и 246 миллионов имеют пониженное зрение. 80% всех случаев нарушения зрения можно предотвратить или вылечить.

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Проект "Взор", технология по возвращению зрения полностью слепым людям, разработанная российскими учеными, получит поддержку из различных источников в объеме 340 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Агентства стратегических инициатив.

Проект "Взор" ("Восстановление зрения оптогенетическими решениями") рассчитан на 4 года. Над ним работает консорциум российских ученых из МГУ, Института биоорганической химии (ИБХ) РАН и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (ИВНД) РАН. Его целью стала разработка технологий оптогенетического протезирования полностью слепых людей, у которых отсутствуют фоторецепторные клетки сетчатки глаза, но нервные клетки остаются неповрежденными.

"Принципиальная новизна решения заключается в том, что протезом будут служить собственные нервные клетки сетчатки глаза пациента. Эти клетки наделят способностью синтезировать светочувствительный белок. Доставлять белок до человеческого глаза будет усеченный вирус, лишенный возможности размножаться", — сказал член-корреспондент РАН, нейрофизиолог Павел Балабан, руководящий проектом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Слепая зона: день жизни человека с инвалидностью

У 90% незрячих людей глазной нерв, состоящий из сотен тысяч отростков нервных клеток, остается неповрежденным. На них из открытого глаза попадает изображение, но клетки его не могут видеть, так как у них отсутствует светочувствительность. Если каждая из миллиона таких клеток научится производить светочувствительный белок, то она сможет передавать в мозг изображение, отмечает ученый.

"В случае успешной реализации проекта Россия может опередить другие страны в области фундаментальной и клинической медицины новых оптогенетических технологий, генной терапии, появится возможность восстановления функций глаза у всевозрастающего числа пациентов офтальмологических клиник", — сообщили в АСИ.

Национальная технологическая инициатива — это долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15–20 лет. Поручение по созданию НТИ дал президент РФ в 2014 году в рамках послания Федеральному собранию. Развитием проекта занимается АСИ.