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Валерия Майромян

Исполнитель из Абхазии прошел в очередной тур российского телешоу

© Фото: из личного архива Валерия Майромян
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"Песни" – российское вокальное телевизионное шоу талантов, премьера которого состоялась на канале ТНТ 10 февраля 2018 года.

СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Певец из Абхазии Валерий Майромян (Mayro) прошел в следующий этап популярного музыкального проекта "Песни", который транслируется на канале ТНТ. Он выступал первым. Об этом певец сообщил Sputnik Абхазия.

Певец исполнил свою авторскую песню, которая называется "Miss DJ".

"Пока не знаю, какую песню буду петь в следующем этапе, но хотел бы исполнять только свои, у меня их много", — поделился он.

По признанию Майромяна, музыкальный проект его заинтересовал тем, что можно с самого первого появления на сцене показать свой авторский материал.

Валерий Майромян
© Фото: Майро Такой
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"Также очень крутой музыкальный продюсерский состав, плюс телеканал ТНТ, который знает как сделать крутое шоу,  я подумал, что этот проект сто процентов про меня", — подчеркнул музыкант.

Валерий Майромян заметил, что кастинг состоял из многих этапов, и по сути он до сих пор идет.

"Нас было около четырех тысяч человек, осталось 260, количество участников будет сокращаться, и так до 20 человек, которые войдут в команды лейблов "Black Star" или "MALFA", — сказал певец.

Главной целью участия в проекте "Песни" Валерий Майромян назвал победу в нем.

"Зрители приняли песню очень хорошо. Участие в конкурсе дает опыт, новых знакомых и аудиторию слушателей", — подчеркнул музыкант.

"Песни" – российское вокальное телевизионное шоу талантов с элементами реалити. Премьера проекта состоялась на канале ТНТ 10 февраля 2018 года. Участники шоу борются за контракт с музыкальным лейблом и главный приз в размере пяти миллионов рублей. В качестве продюсеров выступают Максим Фадеев (лейбл MALFA) и Тимати (лейбл Black Star).




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