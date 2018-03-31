Робот София "отшила" известного актера Уилла Смита

Во время неудачного свидания актер Уилл Смит пытался привлечь внимание искусственного интеллекта - разливал шампанское, рассказывал анекдоты, искал общие интересы, однако, успехом его попытки не увенчались.

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Американский актер Уилл Смит пошел на свидание с роботом София, однако не добился успеха у сверхтехнологичной дамы, пишет телеканал "360tv".

Актер опубликовал на своем канале в YouTube запись свидания, которое состоялось на Каймановых островах. Во время встречи София регулярно ставила Смита в неловкое положение, не реагировала на его шутки и вопросы. Более того они разошлись в музыкальных вкусах и взглядах на жизнь. Не помог даже тот факт, что Уилл Смит исполнил главную роль в фильме "Я робот".

После неудачной попытки поцеловать Софию, Уилл Смит получил предложение "остаться друзьями".

Гуманоид София создана гонконгской фирмой Hanson Robotics. Она представляет собой комплекс различных технологий на различных уровнях: покрывает Софию подобие кожи, сделанной из комбинации синтетических и органических материалов, имитирующих человеческую кожу, она объединяет в себе разработки в сфере блокчейна, может собирать и обрабатывать видео, обучать детей.

В настоящее время выпущено 13 копий Софий, в ближайшее время планируется начать массовое производство роботов-гуманоидов.