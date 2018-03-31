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Первый день абхазских паломников на пути к благодатному огню

Синайские горы Египта: первый день абхазских паломников на пути к благодатному огню

© Фото: предоставлено: Роберт Джопуа
Новости
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Мужской монастырь святой великомученицы Екатерины, расположенный у подножья горы Синай, посетили абхазские паломники, сообщает с места события Роберт Джопуа.

Синай, Египет, 31 мар — Sputnik.  По словам настоятеля храма Ильи пророка в поселке Агудзера иерея Далмата (Гопия),  который находится в числе паломников, монастырь почитается православными верующими, как место Богооткровения.

“Несмотря на долгий путь, который длился около суток, эти места стоит посетить. Именно здесь Моисей слышал Бога, из горящего тернового куста (Неопалимая Купина). И поэтому, в 337 году на этом месте был построен храм, к которому ежегодно стекаются тысячи паломников со всего мира”, — сказал иерей Далмат.

С закатом солнца верующие начнут восхождение на гору Синай, которую также называют горой Моисея.

Как объяснил иерей Никита Адлейба, на ней Бог явился к Моисею и провозгласил ему десять заповедей.

Первый день абхазских паломников на пути к благодатному огню

                        ©
                    Фото:  предоставлено: Роберт Джопуа 
Первый день абхазских паломников на пути к благодатному огню

“На вершине расположены храм, часовня и пещера, в которой согласно Библии сорок дней укрывался Моисей. Вечером мы отправимся на вершину, чтобы в полночь провести службу", — добавил он.

Гора Моисея возвышается над морем на 2285 метров.

Рядом с ней расположена самая высокая точка Египта – гора Святой Екатерины достигает 2637 метров. В воскресенье 1 апреля, после спуска с горы Моисея, паломники планируют отправиться в Иерусалим.  На данный момент в числе абхазских паломников более 20 человек.

Во вторник 3 апреля к ним присоединятся ещё около 20 верующих, которые  прибудут из Абхазии. Как и в предыдущие два года, паломники из Абхазии планируют в канун Пасхи привезти из Иерусалима в республику частицу Благодатного огня.

Поездку на святую землю организовал Фонд имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского.




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