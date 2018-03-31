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Игорь Адлейба занял первое место в чемпионате краснодарского края по боксу

Боксер Игорь Адлейба выиграл Чемпионат Краснодарского края

© Фото: предоставлено: Игорь Адлейба
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Чемпионат Краснодарского края по любительскому боксу среди спортсменов в возрасте от 19 до 22 лет, в котором принимал участие Игорь Адлейба, проходил с 28 по 31 марта.

СУХУМ, 31 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер Игорь Адлейба выиграл Чемпионат Краснодарского края среди спортсменов в возрасте от 19 до 22 лет, сообщил корреспонденту Sputnik заместитель председателя Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорту Артур Адлейба.
Победа в турнире позволит Игорю Адлейба принять участие в первенстве Южного федерального округа.

Бокс
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"Игорь провел три боя на турнире, в двух из них он выиграл все три проведенных раунда. В заключительном бою он одержал победу досрочно", — добавил заместитель председателя Госкомспорта.

В финальном бою абхазскому спортсмену противостоял Леонид Малахов. Свой первый бой Игорь Адлейба на Чемпионате Краснодарского края одержал над Магамедом Казиевым, 30 марта абхазский спортсмен победил Вадима Джумаева.

Свою победу на турнире Игорь Адлейба посвятил памяти девятилетнего Нестора Аршба, скончавшегося 30 марта, был в тяжелом состоянии состоянии после несчастного случая —получения электротравм 11 февраля этого года в Сухуме. 
Победа в ЮФО даст возможность завоевать Игорю Адлейба путевку на Чемпионат России и присвоение ему звания мастера спорта.

Игорь Адлейба — многократный чемпион Абхазии, победитель различных международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта Республики Абхазия по боксу, кандидат в мастера спорта РФ.




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