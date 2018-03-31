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Футбольный Клуб «Динамо»

Детская команда "Динамо" стала бронзовым призером турнира в Сочи

© Фото: Федерация Футбола Абхазии
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В полуфинале "Динамо" уступило команде "Ростов" которая по итогам турнира стала чемпионом.

СУХУМ, 31 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детский футбольный клуб "Динамо" 2009 года рождения стал бронзовым призером Всероссийского турнира HOPES CUP "Весенний Кубок SOCHI 2018" обыграв "ДЮСШ-6" из города Ростов со счетом 4:0. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила администратор команды Гуранда Хашба.

Детская команда Динамо
© Фото: предоставлено Мерабом Квеквескири
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"Наши ребята играли с очень сильными командами, и без замен, чего нельзя сказать о соперниках, которые проводили замены каждые пять-восемь минут. Исходя из этого результат который показали наши футболисты можно считать положительным. Если бы состав больше на четыре человека, то думаю, что мы заняли бы первое место", — заметила администратор.

"Для того чтобы выйти из группы футболисты провели четыре игры, затем четвертьфинал полуфинальный матч в котором "Динамо" играло с "Ростовом" мы вели со счетом 4:0, но на последних минутах им удалось забить два мяча и сравнять счет. Это случилось из-за того, что наши ввосьмером играли без замен. Когда матч завершился в ничью судья назначил серию пенальти в которых мы уступили 4:2", — отметила Хашба.

Затем предстоял матч за третье место, который динамовцы выиграли. Команда "Ростов" обыгравшая "Динамо" в полуфинале по итогам турнира стала чемпионом.

Команда "Динамо" состоящая из игроков 2008 года рождения заняло четвертое место проиграв команде "Химки" в серии пенальти со счетом 3:2.

"В этой игре незадолго до финального свистка, соперники сравняли счет в игре и он стал ничейным 1:1. По пенальти наша команда уступила", — рассказала она.

В турнире принимали участие такие команды как "Химки", "Москва", "Ростов", "Вардар", "Воронеж", "Дагестан", "Краснодар"

В 2018 году "Динамо" 2008 и 2009 годов рождения становились победителями Всероссийского турнира по футболу "CHRISTMAS HOLIDAYS HOPES CUP 2018".




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