Аман Тулеев досрочно покинул пост губернатора Кемеровской области

Аман Тулеев четыре раза переизбирался главой Кемеровской области с результатом 93,5-96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

СУХУМ, 1 апр — Sputnik. Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию, сообщили РИА Новости в воскресенье в региональной администрации.

"Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области", — сказал собеседник агентства.

"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", — сообщила пресс-служба областной администрации.

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Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

За время работы Амана Тулеева в должности губернатора Кузбасса неоднократно появлялись слухи о его проблемах со здоровьем и предстоящей отставке. В частности, 22 мая 2017 года он ушел в официальный отпуск, который позднее продлили из-за операции, прописанной ему из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года. На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что Тулеев покинет пост, однако информация не подтвердилась и 12 августа он вернулся на работу.

Согласно Уставу Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора.