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Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане.

НАСА сообщило о рекордных таяниях льдов Арктики

© Sputnik. Вера Костамо
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По сообщениям НАСА к середине марта площадь ледовой шапки Арктики достигла максимально низких значений, побив рекорды 2015, 2016 и 2017 годов.

СУХУМ, 1 апр — Sputnik.  В последние годы площадь льдов в Арктике стремительно сокращается, периодически ставя новые "зимние" и "летние" рекорды по минимальной площади северной ледовой шапки Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на НАСА. 

Площадь ледников за северным полярным кругом резко сокращалась в 2007, 2012, 2015, 2016 и 2017 годах, и несколько росла в годы, между этими рекордными сезонами. 

Климатолог из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте климатолог Клэр Паркинсон (Claire Parkinson отметил, что площадь арктических льдов к 17 марта этого года составила всего 14,48 миллиона квадратных километров, что фактически идентично тем значениям, которые наблюдались в начале весны 2017 года.

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Это значение, как отмечают климатологи, продолжает 13-летний тренд по сокращению площади льда во время зимних месяцев, который потенциально связан с аномально высокими температурами во время декабря, января и февраля в Арктике и по всему северному полушарию в целом. По текущим оценкам НАСА, температура была в среднем на 8-10 градусов выше за полярным кругом, чем во времена до индустриальной революции.

"Льды Арктики продолжают сокращаться, и этот тренд связан с потеплением приполярных регионов планеты. По сути, на них действуют два взаимосвязанных процесса — чем теплее зима, тем меньше льда сформируется и больше льда растает, и уменьшение площади ледников, в свою очередь, позволит Солнцу лучше прогревать почву и делать Арктику еще теплее", — объясняет климатолог.

По словам Паркинсона, одной из причин установления нового рекорда стало то, что за минувшую зиму Арктика пережила сразу несколько периодов потепления, и даже на северном полюсе периодически господствовали положительные температуры. Если бы не похолодание в начале и середине марта, то тогда площадь льдов была бы еще меньше.

Главную угрозу для ледовой шапки Арктики, по словам ученых НАСА, сегодня представляют не только аномально высокие температуры, но и крупные трещины, появившиеся в многолетних льдах у берегов Гренландии в конце зимы.

Их дальнейшее разрастание может привести к расколу ледовой шапки и ее ускоренному таянию в последующие годы.




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