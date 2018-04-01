19:00 01 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Пасхальная месса в Ватикане

Мира для всей Земли: папа Римский выступил с пасхальным обращением

© Sputnik. Джампьеро Спозито
Новости
Получить короткую ссылку
25 0 0

Папа Франциск в Светлое Воскресение Христово обратился к пастве с традиционным посланием и благословением "Urbi et Orbi" ("Городу и Миру"), назвав Пасху "праздником нашего спасения и Божьей любви к нам".

СУХУМ, 1 апр —Sputnik. Выйдя в полдень (13.00 мск) на балкон собора Святого Петра в Ватикане, украшенного цветами по случаю Пасхи, понтифик объявил благую весть о воскресении Христа десяткам тысяч верующим, пришедшим на площадь, сообщает РИА Новости.

Понтифик обращаясь к верующим сравнил сына Божьего с зерном, упавшим в землю, которое сумело прорасти и принести в страдающий от несправедливости и насилия мир надежду и достоинство.

"Мы, христиане, верим, что Воскресение Христа — это настоящая надежда мира, та, что не подведет… Сегодня мы просим плодов мира для всей земли, начиная с возлюбленной и страдающей Сирии, чье население истощено войной, которой не видно конца. Свет Воскресшего Христа да озарит разум несущих ответственность всех политиков и военных, чтобы, наконец, прекратилось истребление, уважались права человека и был обеспечен доступ к помощи, в которой срочно нуждаются наши братья и сестры", — сказал понтифик.

Первый день абхазских паломников на пути к благодатному огню
© Фото: предоставлено: Роберт Джопуа
Синайские горы Египта: первый день абхазских паломников на пути к Благодатному огню

Он помолился и за другие страны Ближнего Востока и Африки, в особенности за Южный Судан, за народ Венесуэлы и примирение на Святой Земле.

"К плодам диалога мы взываем для Корейского полуострова, чтобы процесс переговоров продвигал вперед гармонию и примирение региона, те, кто обладает прямой ответственностью, должны действовать мудро и рассудительно во имя общего блага корейского народа и создания доверительных отношений под эгидой международного сообщества", — заявил папа Франциск.

Кроме того, понтифик попросил новой жизни для детей, которые "из-за голода и войны растут без надежды и образования и медицинской помощи", и пожилых людей, которых отбраковывает эгоистическая культура, избавляющаяся от тех, кто не продуктивен". 

"Плодов мира мы просим для Украины, чтобы шаги на пути к согласию становились крепче и упрощались гуманитарные инициативы, в которых нуждается население", — заявил папа.

В завершение пасхального послания Франциск отпустил грехи собравшимся на площади Святого Петра и всем тем, кто смотрел пасхальную мессу по телевизору, слушал по радио или следил за праздничными богослужениями в интернете.

"Радость и надежда Воскресшего Христа да дадут утешение семьям, особенно пожилым, которые являются ценной памятью общества, и молодым, которые представляют собой будущее Церкви и человечества", — сказал папа Римский.

Традиционная торжественная пасхальная месса началась в 10 утра (11.00 мск).




Главные темы

  • Птицы
    Орнитолог: в Абхазии отмечено более трехсот видов птиц

    В Международный день птиц орнитолог, проректор Абхазского государственного университета Виктор Маландзия рассказал в интервью радио Sputnik о том, какие виды птиц существуют в Абхазии и какие из них нуждаются в специальной охране.

    20
  • Евгений Евтушенко
    "Курортный роман" Евгения Евтушенко с Абхазией

    Поэт Евгений Евтушенко умер 1 апреля 2017 года в американском городе Талса, где жил и преподавал в университете с 1991 года. Русский писатель не раз бывал в Абхазии, которая вдохновляла его на творчество и вызывала в нем романтические чувства. В Абхазии он даже провел свой медовый месяц с Беллой Ахмадулиной.

    37
  • Детско-юношеский футбольный турнир Кубок черного моря
    Две команды ФК "Леон-Гагра" заняли призовые места на турнире в Сочи

    Международный детско-юношеский футбольный турнир "Весенний кубок Черного моря", в котором принял участие ФК "Леон Гагра" из Абхазии, прошел с 25 марта по 1 апреля в Сочи.

    63

Орбита Sputnik

  • Проверка пожарной безопасности в торговых центрах
    Уроки Кемерова

    В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • 25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке
    Французские сладости

    Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.

  • Вилнис Кирсис
    Это низко!

    Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.

  • Жители Клайпеды скорбят вместе с Кемерово
    В память о жертвах

    Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

  • Тирасполь
    Надежда на встречу

    Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

  • Сайгак
    Куда с рогами?

    Браконьеры из Узбекистана пытались переправить в Россию более сотни рогов сайгаков, занесенных в Красную книгу.

  • Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа
    Тяжелая зависимость

    В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Крупнейший в мире морской мост Гонконг –Макао
США и Россия выслали дипломатов из стран
Дипмиссия завершена: как снимали флаги с закрытых генконсульств России и США
Показатели работы Черноморэнерго в 2017 году
Итоги работы "Черноморэнерго" за 2017 год

Соцсети

Sputnikabkhazia