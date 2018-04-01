Внучка абхазского режиссера прошла в очередной тур российского телешоу

СУХУМ, 1 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Мария Мархолия, внучка знаменитого абхазского режиссера Михаила Мархолия, прошла во второй этап телевизионного проекта Первого канала "Ледниковый период. Дети", сообщил корреспонденту Sputnik отец молодой фигуристки Юрий Мархолия.

"Мы не готовились к участию в этом проекте. Его организаторы ездили по всем школам фигурного катания Москвы, увидели Машу на тренировках и пригласили попробовать. Во время репетиции съемок Маша настолько сильно волновалась, что забыла всю программу, но на следующий день она собралась и выступила как надо. Мы все очень за нее волновались", — поделился радостью Юрий Мархолия.

Фрагмент выпуска телевизионного проекта "Ледниковый период. Дети" появился на официальном сайте Первого канала в воскресенье 1 апреля. Перед выступлением Мария призналась, что хотела бы попасть в команду члена жюри Татьяны Нафки, но после выступления ей пришлось выбирать из трех судей — Максима Транькова, Ильи Авербуха и Романа Костомарова.

Мария выбрала Максима Транькова, который назвал катание фигуристки выразительным и поделился ожиданиями того, что ему будет с ней легко работать.

"Прежде всего, мне понравилось, что она выступала первой, была небольшая ошибка на первом прыжке, которая была вызвана волнением, но она собралась и сделала прекрасный тройной риттбергер. Во-вторых, мне очень понравилось, что она очень выразительная, думаю, мне будет легко с ней работать", — сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков.

Марии Мархолия 10 лет. Она занимается фигурным катанием с трех лет. Ее дед Михаил Мархолия – известный в Абхазии режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств Абхазии. Среди его работ такие картины, как "Свидетель", "Да спасет нас Бог", сериал "Не стреляй, Мадина".