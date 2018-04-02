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Денежные купюры США и американская виза

США хотят официально мониторить соцсети подающих на визу

© Sputnik. Сергей Мамонтов
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Американская администрация планирует начать сбор данных об активности в социальных сетях всех, кто планирует поездку в США и подает на американскую визу.

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. Это предложение, озвученное государственным департаментом, подразумевает, что подающее на визу лицо будет обязано также предоставлять данные о своих учетных записях в социальных сетях, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на русскую службу ВВС. Все, планирующие посещение США, должны будут предоставить информацию о своих аккаунтах в социальных сетях за последние пять лет.

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Если этот закон будет проведен в исполнение, то меры могут коснуться около 14,7 млн человек в год. Эти предложения не коснутся граждан стран, с которыми США имеют соглашения о безвизовом въезде — среди них Британия, Канада, Франция и Германия. Граждане других стран, не имеющих таких соглашений, например, Индии, Китая и Мексики, могут столкнуться с новыми требованиям при поездках в США по делам или в качестве туристов. Официальные лица утверждают, что новые ограничения помогут выявлять потенциальных террористов.

Социальные сети привлекли к себе внимание государственных органов США после массового расстрела в 2015 в Сан-Бернардино в штате Калифорния, в котором погибли 14 человек. По заявлению властей, тогда, они не имели доступа к мессенджеру, в котором общались будущие убийцы, и поэтому упустили сигналы о радикализации последних.

Подающим на визы будет также предлагаться сообщать данные о поездках за последние пять лет, номера телефонов и адреса электронной почты. От них будут требовать также ответы на вопросы о том, депортировали ли их из какой-либо страны и не связаны ли они или их родственники с террористической деятельностью.

Как это работает сегодня

В соответствии с правилами, введенными в мае прошлого года, властям рекомендуется обращаться к данным об активности в социальных сетях только в тех случаях, когда они считают, что такая информация требуется для подтверждения личности или проведения более глубокой проверки личных данных заявителя.

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"Мы уже сейчас требуем предоставлять ограниченные данные о контактах, поездках, членах семьи и прошлых адресах. Сбор дополнительной информации усилит существующий режим установления личности подающих на визы", — говорится в заявлении госдепартамента.

Свобода самовыражения под вопросом

Правозащитные группы сразу осудили эти меры в качестве попрания права на личную жизнь и на свободу выражения.

"Людям теперь придется гадать, не могут ли их высказывания в социальных сетях быть неправильно понятыми государственными чиновниками", — заявила Хина Шамси из Американского союза гражданских свобод.

"Нас также тревожит то, как администрация Трампа интерпретирует смутное и слишком широкое понятие "террористической деятельности", поскольку оно носит политический характер и может использоваться в целях дискриминации мигрантов, которые не совершали никаких противоправных действий", — сказала она.

Среди соцсетей, которые упоминаются в предложениях госдепартамента, — Instagram, LinkedIn, Reddit и YouTube. Вероятно, в этот список будут включены также иностранные ресурсы, например, китайский Weibo и российской "Вконтакте".




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