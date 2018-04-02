Tesla - банкрот: Илон Маск неудачно пошутил

Поклонники канадского техноноватора в восторге от первоапрельского розыгрыша в то время, когда рейтинговые агентства оценили как "мусорные" акции его компании.

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. Глава американской компании по производству электромобилей Tesla Motors Илон Маск заявил 1 апреля, что компания "целиком и полностью" обанкротилась.

"Мы с сожалением сообщаем, что "Тесла" целиком и полностью обанкротилась. Настолько, что вы не поверите", — написал миллиардер в своем Twitter. Уже ночью 2 апреля он решил усилить эффект первоапрельского розыгрыша, выставив там же еще один пост со словом "банкрот" на картонке в своих руках.

"Илон был найден без сознания у Tesla Model 3 в окружении бутылок "Теслакилы" с высохшими слезами на щеках", — говорится в подписи.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 — Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2018 г.

​Поклонники канадского менеджера и новатора, реализующего в США сразу несколько громких технологических проектов, с восторгом приняли его розыгрыш. Под сообщением было поставлено более 75 тысяч лайков.

Шутка, похожая на правду

Ситуация вокруг компании Tesla не располагает к шуткам. Об этом сообщило РИА Новости, напомнив, что 30 марта нынешнего года рейтинговое агентство "Мудис" понизило кредитный рейтинг Tesla Motors до уровня B3 с негативным прогнозом, а индивидуальный рейтинг самого "свежего" выпуска ее облигаций, проданных инвесторам в августе 2017 года, был опущен до уровня Caa1 (именуемого в финансовых кругах "мусорным").

Причин для такого решения несколько, и каждая из них несет серьезные риски для предприятия.

© AFP 2018/ ERIC PIERMONT Илон Маск представил проект подземного электробуса

30 марта компания объявила об отзыве 120 тысяч электромобилей из-за проблем с системой управления, которые могут подвергнуть физической опасности владельцев "тесл". Отзыв проходит на фоне сообщений о том, что компания не может нарастить выпуск электромобилей на своем заводе, который Илон Маск тоже называет революционным.

По данным "Гардиан", на "фабрике будущего" в год происходят сотни инцидентов, связанных с безопасностью рабочих: они, помимо травм на производстве, жалуются на "обмороки, тошноту, тремор, нарушение дыхания и боли в груди".

23 марта нынешнего года водитель Tesla Model X погиб в результате аварии в Калифорнии (США). По непонятным пока причинам кроссовер не справился с управлением, на большой скорости врезался в отбойник, затем загорелся и взорвался. 30 марта Илон Маск был уволен из правления компании по разработке "интеллектуальных автомобилей" OpenAI.

Аналитики агентства Bloomberg провели расчет скорости, с которой Tesla Motors теряет деньги. По их оценке, детище Илона Маска "сжигает" чуть больше 6500 долларов в минуту — и делает это 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году. Средства на счетах компании иссякнут к концу года, причем следует учитывать, что это заемные деньги, которые тоже придется каким-то образом возвращать.

Негативный настрой инвесторов разделяет Джек Флаэрти, управляющий портфелем немецкого фонда GAM Holding AG: "Все смотрят в бездну. Они ожидают, что ситуация выйдет из-под контроля. Компания однозначно находится на грани".

За последние несколько месяцев из Tesla Motors ушли главный бухгалтер, директор по развитию бизнеса, финансовый директор и еще несколько высокопоставленных сотрудников.

Как следствие, на фоне негативных новостей акции Tesla Motors упали за последнюю мартовскую неделю (26-30 марта) почти на 15%. Аналитики убеждены, что первая неделя апреля станет для компании решающей.