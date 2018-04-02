14:08 02 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Последняя партия из 567 тысяч учебников для крымских школ прибыла в Симферополь

Обучение на русском языке в средней школе запретили в Латвии

© Sputnik. Андрей Иглов
Новости
Получить короткую ссылку
2601

Среднее образование в Латвии теперь можно будет получить только на государственном языке. Соответствующие поправки внесли в закон об образовании.

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, передает агентство Sputnik Латвия со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы государства.

Как заявил Вейонис, эта мера позволит всем школьникам получить качественное образование и устроить свою жизнь в Латвии. По словам президента, "это создаст более сплоченное общество и усилит страну".

Философ-антрополог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Владимир Лепехин
© Sputnik. Владимир Трефилов
"Гуманитарная интервенция" опаснее, чем вооруженное нападение
Вейонис отметил, что у детей все еще будет возможность изучать на родном языке предметы, связанные с идентичностью и культурой национальных меньшинств. Кроме того, значительная часть предметов в основной и начальной школе будет преподаваться на родном языке.

Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Дошкольное обучение будет билингвальным, а в начальной школе с первого по шестой класс будет доступно три модели двуязычного обучения. С седьмого по девятый класс 80 процентов предметов будут преподавать на государственном языке страны, а с десятого по двенадцатый класс обучение будет идти только на латышском языке.

При этом абсолютное большинство школ нацменьшинств — с русским языком обучения, в стране регулярно проходят митинги против их перевода на латышский язык.

В Латвии живут чуть менее двух миллионов человек, из них около сорока процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.

Депутаты парламентской фракции "Согласие" просили Вейониса не подписывать этот закон, так как поправки противоречат не только конституции Латвии, но и международным документам, например рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, которую Латвия ратифицировала в 2005 году.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
    Чтобы помнили

    Сотрудники одного из таксопарков казахстанского города Шымкента посадили 64 дерева в память о погибших в пожаре в Кемерово.

  • Водители маршрутного такси во время забастовки в Бишкеке
    Маршрутный шантаж

    В столице Кыргызстана водители маршрутных такси объявили забастовку и выдвинули властям практически невыполнимые требования.

  • Александр Лукашенко и Владимир Путин
    Союзом едины

    Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России, отмечаемого 2 апреля.

  • Запуск баллистической ракеты
    Дайте жалобную книгу

    Латвия пожалуется на пуски российских ракет в НАТО и ОБСЕ, несмотря на то, что международных обязательств российские действия не нарушают.

  • Центральная аллея Висагинаса, архивное фото
    Языковой таран

    Премьер Литвы пообещал создать бесплатные курсы литовского языка в русскоязычном городе Висагинасе, где находится прекратившая работу Игналинская АЭС.

  • Врач в стоматологической поликлинике
    Зуб даю!

    Почему услугами молдавских стоматологов, косметологов и пластических хирургов все чаще пользуются иностранцы?

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Авиационное решение

    Официальная делегация Таджикистана во вторник планирует отправиться в Россию для решения авиационного вопроса.

  • Вертолет Ми-35
    Ми вашему дому

    Как Узбекистан наращивает военную мощь, приобретая в России ударные вертолеты Ми-35по внутрироссийским ценам.

  • Запуск ракеты с корабля
    Бесстрашные

    Почему высокопоставленные чиновники Эстонии не слишком беспокоятся по поводу ракетных учений, которые Россия проведет в Балтийском море.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Крупнейший в мире морской мост Гонконг –Макао
Испытание в Казахстане ракеты российской системы ПРО
Кадры испытаний новой российской ракеты противовоздушной обороны
Показатели работы Черноморэнерго в 2017 году
Итоги работы "Черноморэнерго" за 2017 год

Соцсети

Sputnikabkhazia