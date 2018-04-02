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Сергей Лавров

Лавров прокомментировал высылку Западом российских дипломатов

© Sputnik Владимир Песня
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Как далеко Запад зайдет в деле Скрипаля - Лавров ответил на вопрос о дипломатических войнах России с Западом.

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет уподобляться детским играм, которые ведут страны Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

"Как в детстве говорили "кто первый начал, тот должен и остановиться". Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим", — сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник, комментируя высылку российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

"Ну вот, сокращают возможности для такого диалога путем высылок дипломатов под надуманными предлогами. Как далеко мы зайдем, мы все, я имею в виду, зависит не от нас", — добавил глава МИД РФ.

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© Sputnik. Кирилл Каллиников
Совокупность лжи: у Британии нет аргументов в деле Скрипаля

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В понедельник, 26 марта, власти США из солидарности с Великобританией потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 25 апреля. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.




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