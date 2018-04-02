20:18 02 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Пробное включение освещения на Крымском мосту

Тестовое включение наружного освещения провели на Крымском мосту

© Фото: © Инфоцентр "Крымский мост"
Новости
Получить короткую ссылку
36 0 0

Светильники полностью защищены от воздействия морского климата и ярко светят сквозь туман, частый в этих местах.

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. На одном из участков строящейся автодороги по Крымскому мосту выполнено тестовое включение наружного освещения — результаты подтвердили соответствие освещенности трассы проектным расчетам. Об этом сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

Тестовое включение было проведено на четырех пролетах Крымского моста в общей сложности на 20 мачтах освещения (по 10 с обеих сторон дороги). Работы проводились с наступлением темного времени суток и длились около трех часов. За это время дорожники с помощью специальных приборов выполнили замеры степени освещенности дорожного полотна.

Пробное включение освещения на Крымском мосту
© © Инфоцентр "Крымский мост"
Пробное включение освещения на Крымском мосту

"Согласно проекту, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс (единица измерения освещенности в международной системе единиц — Ред.). Тестовые замеры показали, что по всему полотну – вне зависимости от удаленности от мачт освещения – достигнут показатель выше расчетного", — пояснил ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Александр Русаков.

Учтены все особенности

Сообщается, что мачты освещения на всем протяжении моста – это металлические силовые опоры высотой 9 метров с однорожковыми кронштейнами со светильниками. Расстояние между мачтами – 36 метров, что позволяет равномерно освещать дорожное полотно.

Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© Sputnik. Сергей Мальгавко
Эксперт о мосте в Крым: откроется раньше срока

Светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Мост будет освещаться натриевыми лампами высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом — это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где густые туманы – частое явление.

Во время эксплуатации Крымского моста наружное освещение будет работать автоматически: с приближением сумерек, при снижении естественной освещенности до 20 люкс, свет будет включаться, а в утренние часы, когда естественная освещенность повысится до 10 люкс, — отключаться.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Движение по автодорожной части Крымского моста будет вводиться поэтапно. Проезд легковушек и автобусов планируется открыть сразу после ввода моста в эксплуатацию в мае 2018 года. Начало полноценного движения автотранспорта по нему запланировано на декабрь 2018 года.

Подмостовой габарит судоходного арочного пролета Крымского моста высотой 35 метров обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учетом гидрологии Керченского пролива.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Российские полярники Владимир Кошелев и Виктор Бунин
    С юга на север

    Как водружали флаг Южной Осетии на Северном полюсе, рассказали участники полярной экспедиции.

  • Выставка Caspian Oil & Gas, фото из архива
    Дни нефтяника

    Компании более чем из 15 стран примут участие в 25-й Международной выставке Caspian Oil & Gas, где представят самые современные технологии нефтедобычи.

  • Рыбалка
    Китайская ловушка

    Почему использование китайских раколовок привело к сокращению числа раков в озере Сиван, и что необходимо предпринять для их сохранения?

  • Тамара Калеева
    Форбс-мажор

    Президент международного фонда защиты свободы слова назвала обыски в редакциях Ratel.kz и Forbes Kazakhstan нарушением Конституции Казахстана.

  • Автомобили на проспекте Чуй в Бишкеке. Архивное фото
    Транспортный коллапс

    Забастовка водителей маршруток, требующих повысить тариф на проезд, парализовала Бишкек. Какие меры предпринимает мэрия?

  • Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко, архивное фото
    Экономический барометр

    Посол России в Беларуси рассказал о состоянии товарооборота между союзными государствами и призвал объединиться для выхода на внешние рынки.

  • Елена Бачинская
    Защита слова

    Латвийский юрист рассказала, что возможности отстаивать образование на русском языке в Латвии есть, но этому мешает страх репрессий.

  • Вход в Министерство иностранных дел Литвы
    С консульским визитом

    Посольство Литвы в России организует консульскую миссию с 22 по 24 мая в Красноярске, где дипломаты примут граждан балтийской республики.

  • Европейский парламент
    К нам едет ревизор

    Делегация Европарламента и ПАСЕ едет в Молдову с проверкой: чиновники хотят удостовериться, как в республике расходуются выделенные ЕС средства.

  • Здание Министерства транспорта РФ, архивное фото
    Трудности коммуникации

    Минтранс России не получал подтверждения визита таджикской делегации для решения вопросов авиасообщения, о котором заявляли в Душанбе.

  • Дети в детском саду
    Учить по-русски

    В Самарканде торжественно открыли три детских сада с русским языком обучения – всего до конца года откроются 50 дошкольных учреждений.

  • Владимир Маслов
    Вашингтонский обком

    Бывший вице-мэр Таллинна рассказал, что главы балтийских республик ездят в Вашингтон за ценными указаниями, как в советское время ездили в Москву.

  • Российские полярники Владимир Кошелев и Виктор Бунин
    С юга на север

    Как водружали флаг Южной Осетии на Северном полюсе, рассказали участники полярной экспедиции.

  • Выставка Caspian Oil & Gas, фото из архива
    Дни нефтяника

    Компании более чем из 15 стран примут участие в 25-й Международной выставке Caspian Oil & Gas, где представят самые современные технологии нефтедобычи.

  • Рыбалка
    Китайская ловушка

    Почему использование китайских раколовок привело к сокращению числа раков в озере Сиван, и что необходимо предпринять для их сохранения?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Иверский женский монастырь – памятник архитектуры, основан в 1850 году, в 1925-м был закрыт, ряд зданий и храмов разрушены. В 1991 году началось возрождение обители и реставрация построек
Самара - город-организатор ЧМ-2018
По аллеям столицы: участники кинофестиваля прогулялись по Сухуму
По аллеям столицы: участники кинофестиваля прогулялись по Сухуму
Как сберечь зубы: лечим кариес вовремя
Как сберечь зубы: лечим кариес вовремя

Соцсети

Sputnikabkhazia