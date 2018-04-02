Тестовое включение наружного освещения провели на Крымском мосту

Светильники полностью защищены от воздействия морского климата и ярко светят сквозь туман, частый в этих местах.

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. На одном из участков строящейся автодороги по Крымскому мосту выполнено тестовое включение наружного освещения — результаты подтвердили соответствие освещенности трассы проектным расчетам. Об этом сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

Тестовое включение было проведено на четырех пролетах Крымского моста в общей сложности на 20 мачтах освещения (по 10 с обеих сторон дороги). Работы проводились с наступлением темного времени суток и длились около трех часов. За это время дорожники с помощью специальных приборов выполнили замеры степени освещенности дорожного полотна.

© © Инфоцентр "Крымский мост" Пробное включение освещения на Крымском мосту

"Согласно проекту, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс (единица измерения освещенности в международной системе единиц — Ред.). Тестовые замеры показали, что по всему полотну – вне зависимости от удаленности от мачт освещения – достигнут показатель выше расчетного", — пояснил ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Александр Русаков.

Учтены все особенности

Сообщается, что мачты освещения на всем протяжении моста – это металлические силовые опоры высотой 9 метров с однорожковыми кронштейнами со светильниками. Расстояние между мачтами – 36 метров, что позволяет равномерно освещать дорожное полотно.

© Sputnik. Сергей Мальгавко Эксперт о мосте в Крым: откроется раньше срока

Светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Мост будет освещаться натриевыми лампами высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом — это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где густые туманы – частое явление.

Во время эксплуатации Крымского моста наружное освещение будет работать автоматически: с приближением сумерек, при снижении естественной освещенности до 20 люкс, свет будет включаться, а в утренние часы, когда естественная освещенность повысится до 10 люкс, — отключаться.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Движение по автодорожной части Крымского моста будет вводиться поэтапно. Проезд легковушек и автобусов планируется открыть сразу после ввода моста в эксплуатацию в мае 2018 года. Начало полноценного движения автотранспорта по нему запланировано на декабрь 2018 года.

Подмостовой габарит судоходного арочного пролета Крымского моста высотой 35 метров обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учетом гидрологии Керченского пролива.