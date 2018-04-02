Торговая война: Китай ввел пошлины на товары из США

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. Китай со 2 апреля вводит пошлины на 128 американских товаров в ответ на решение администрации США повысить тарифы на импорт стали и алюминия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов КНР.
Китай не раз предостерегал США от необдуманных решений и советовал воздержаться от мер, которые могут ухудшить двусторонние отношения в сфере торговли. "Иначе США сами угодят в вырытую для других яму", — заявил на брифинге официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Хучэн.
"Мы не хотим торговой войны, Китай в настоящий момент активно развивает партнерские отношения по всему миру, прикладывает усилия к тому, чтобы создать новую модель международных отношений, где сотрудничество учитывает интересы всех стран и является взаимовыгодным", — добавил он.
По словам официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, Китай готов решать торговые противоречия с США на основе взаимного уважения и равенства посредством диалога и консультаций.
По его словам, из-за демпинговых цен иностранных производителей американская промышленность была подорвана. Один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год, напомнил Трамп. "Не хотите платить налог — переносите свою фабрику в США, и налога не будет", — заявил он.
Кроме того, в четверг, 29 марта, президент США подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из КНР. По словам американского лидера, это может обойтись Китаю примерно в 60 млрд долларов. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".