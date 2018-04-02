Торговая война: Китай ввел пошлины на товары из США

Надежды Дональда Трампа на легкую победу в торговой войне не оправдываются: Китай не стал терпеть американскую вольницу и ввел пошлины на товары из США, ответив таким образом на увеличение пошлин со стороны Вашингтона.

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. Китай со 2 апреля вводит пошлины на 128 американских товаров в ответ на решение администрации США повысить тарифы на импорт стали и алюминия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов КНР.

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"На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на 8 наименований, в том числе свинину, — 25%", — говорится в заявлении Минфина. В нем также отмечено, что Китай "выступает за систему многосторонней торговли", а контрмеры "справедливы и соответствуют принципам Всемирной торговой организации". Решение вступает в силу 2 апреля.

Китай не раз предостерегал США от необдуманных решений и советовал воздержаться от мер, которые могут ухудшить двусторонние отношения в сфере торговли. "Иначе США сами угодят в вырытую для других яму", — заявил на брифинге официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Хучэн.

"Мы не хотим торговой войны, Китай в настоящий момент активно развивает партнерские отношения по всему миру, прикладывает усилия к тому, чтобы создать новую модель международных отношений, где сотрудничество учитывает интересы всех стран и является взаимовыгодным", — добавил он.

По словам официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, Китай готов решать торговые противоречия с США на основе взаимного уважения и равенства посредством диалога и консультаций.

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8 марта Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, которые вступили в действие через 15 дней. "Сегодня я в защиту национальной безопасности Америки ввожу ввозные пошлины на импорт иностранной стали и алюминия. У нас будет пошлина в 25% на сталь и в 10% на алюминий", — сказал Трамп на церемонии в Белом доме.

По его словам, из-за демпинговых цен иностранных производителей американская промышленность была подорвана. Один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год, напомнил Трамп. "Не хотите платить налог — переносите свою фабрику в США, и налога не будет", — заявил он.

Кроме того, в четверг, 29 марта, президент США подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из КНР. По словам американского лидера, это может обойтись Китаю примерно в 60 млрд долларов. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".