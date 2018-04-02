Это фиаско: неудачный полет первого дрона "Почты России" сняли на видео

Беспилотник должен был преодолеть 35 километров пути, чтобы доставить груз из столицы Бурятии, однако почти сразу после запуска разбился о стену дома

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. Первая попытка доставить почтовый груз с помощью беспилотника в России закончилась неудачей — аппарат "Почты России" упал на землю почти сразу после взлета, сообщает РИА Новости. Испытание нового метода доставки проходили в Улан-Удэ.

"Аппарат запустили по плану, он "встал", а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента", — сообщили агентству в правительстве Бурятии.

Для запуска отвели площадку в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, откуда груз должен был быть доставлен в село Тарбагатай, за 35 километров от столицы республики.

В правительстве региона заверили, что содержимое посылки не пострадало.