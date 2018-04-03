Взрыв прогремел в центре Еревана: есть пострадавшие

Взрыв 20-килограммового кислородного баллона произошел вечером в понедельник в ресторане Burger King в центре Еревана.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Восемь человек пострадали при взрыве баллона в ресторане в центре Еревана, сообщает РИА Новости.

Среди пострадавших трое граждан Армении — дети шести и восьми лет, а также 19-летняя девушка, трое 15-летних граждан России и двое 24-летних граждан Ирана. Восьмилетняя девочка, госпитализированная в тяжелом состоянии, прооперирована.

МЧС получило сигнал об инциденте 2 апреля в 19.44 мск. На место выехали четыре расчета спасателей, опергруппы, группы быстрого реагирования и психологи Национального центра кризисного управления, сотрудники Следственного комитета и полиции. Первоначально сообщалось о семи, а затем девяти пострадавших. Впоследствии МЧС опубликовал окончательную цифру – при взрыве ранения получили восемь человек.

Советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян сообщила, что по факту взрыва заведено уголовное дело.

По ее словам, дело возбуждено по статье "выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц". Максимальная санкция по указанной статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Она добавила, что создана специальная следственная группа, назначены экспертизы.