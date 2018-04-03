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Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России

ФСБ предотвратила передачу иностранцам секретных военных карт

© Sputnik. Игорь Зарембо
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Уголовное дело, судя по релизу ФСБ, решили не возбуждать, ограничившись предупреждением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК РФ "Государственная измена" и "Шпионаж".

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Попытку передать иностранцам секретные военные карты разоблачили сотрудники ФСБ в Свердловской области, Омске и Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на свердловское управление ФСБ России.

Задержаны трое россиян и один гражданин Украины. Информация о том, каким спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы не уточняется.

"Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС РФ", — говорится в релизе.

Все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем". При этом известно, что один из них ранее уже привлекался к ответственности за государственную измену (был ли осужден, неясно).




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