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Российский миротворец на блокпосту

Глава Приднестровья: не время говорить о выводе миротворцев

© Sputnik. Сергей Кузнецов
Новости
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Речь о смене формата миротворческой миссии шла на встрече в Совете Федерации России. Глава Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что о выводе российских военных говорить рано.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Президент Приднестровья Вадим Красносельский  на встрече Совета Федерации РФ заявил о том, что не допустит вывода российских военных со своей территории и считает несвоевременными разговоры о смене формата миротворческой миссии, сообщает РИА Новости. 

"Мы приветствуем позицию, что, конечно, не время говорить о выводе миротворческой миссии или об изменении ее формата, который доказал свою эффективность. Кроме того, ни в коем случае покушаться на российского солдата недопустимо на территории Приднестровья, мы этого не допустим сами", — сказал президент ПМР Вадим Красносельский.




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