Глава Приднестровья: не время говорить о выводе миротворцев

Речь о смене формата миротворческой миссии шла на встрече в Совете Федерации России. Глава Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что о выводе российских военных говорить рано.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Президент Приднестровья Вадим Красносельский на встрече Совета Федерации РФ заявил о том, что не допустит вывода российских военных со своей территории и считает несвоевременными разговоры о смене формата миротворческой миссии, сообщает РИА Новости.

"Мы приветствуем позицию, что, конечно, не время говорить о выводе миротворческой миссии или об изменении ее формата, который доказал свою эффективность. Кроме того, ни в коем случае покушаться на российского солдата недопустимо на территории Приднестровья, мы этого не допустим сами", — сказал президент ПМР Вадим Красносельский.