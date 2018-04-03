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Депутат Астамур Логуа на первом заседании весенней сессии парламента Абхазии шестого созыва

Логуа: чиновники должны декларировать доходы и расходы

© Sputnik / Томас Тхайцук
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О том, как идет обсуждение в Парламенте Абхазии 20 статьи Конвенции ООН против коррупции, в интервью на радио Sputnik рассказал заместитель председателя комитета Народного Собрания по международным и межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа.

СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Чиновники разных уровней должны декларировать свои доходы и расходы, сказал в интервью Sputnik заместитель председателя комитета Народного Собрания по международным и межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа.

"В послании президента Абхазии Народному Собранию были абсолютно четко расставлены акценты, что мы должны в ближайшее время принять закон о государственной службе и обязательно задекларировать доходы и расходы чиновников разного уровня", — добавил он.

Депутат напомнил, что в Абхазии существует закон, принятый V созывом Парламента "О противодействии коррупции".

"Я счел для себя необходимым внести в этот закон изменение, если быть конкретней, целую главу, которая будет посвящена декларации доходов и расходов государственных чиновников. Мы изучили опыт разных стран, если в каких-то странах в круг людей, которые должны подавать доходы входят только чиновник, его супруга и совершеннолетние дети, для нас я буду предлагать этот круг сделать шире", — рассказал Логуа.

Депутат сообщил, что в этот перечень необходимо добавить родных братьев чиновника, его сестер и родителей.

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"Потому что надо учитывать нашу ментальность, эти вопросы мы обсуждаем с нашими коллегами. Дух 20 статьи Конвенции ООН против коррупции заключается в том, чтобы люди знали, какими ресурсами обладает тот или иной чиновник, то есть он должен декларировать свои доходы и расходы. Также мы хотим туда включить и регистрацию иностранных счетов валютных или рублевых, и сделать это обязательно. Более того, мы думаем над тем, какие будут санкционные меры, если декларация будет неполной и выявится факт того, что что-то не задекларировано", — подчеркнул он.

В случае если чиновники будут уклоняться от декларации своих доходов и расходов, им будет грозить уголовное преследование, заметил Логуа.

"У нас была рабочая встреча с президентом буквально неделю назад, он подтвердил, что поддерживает данную инициативу. В мире 172 страны подписали данную конвенцию, приняли ее, однако в мире очень много сран, которые не ратифицировали именно 20 статью. В число этих стран входят достаточно развитые страны, такие как США, Италия, Франция, Норвегия, Финляндия и так далее. Аргумент почему они не ратифицируют 20 статью Конвенции заключается в том, что в конституции этих стран есть такое понятие, как презумпция невиновности, человека нельзя сразу обвинить, не доказав его вину в суде, 22 статья второй главы Конституции Абхазии гласит то же самое", — рассказал депутат.

Логуа добавил, что в Уголовном кодексе Абхазии не существует понятия "незаконное обогащение".

"На сегодняшних слушаниях в Парламенте мы обсуждали и проект закона о государственной службе, о каких-то сроках пока говорить рано, но в ближайшее время проект закона появится", — сказал он.

Принятие 20 статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции будет хорошим шагом в борьбе с коррупцией, считает депутат.

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC) — первый международно-правовой документ против коррупции, принятый на пленарном заседании 58 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года и вступивший в силу 14 декабря 2005 года. Конвенция состоит из 8 глав, объединяющих 71 статью.

20 статья Конвенции предполагает признание в качестве уголовно наказуемого деяния, незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.




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