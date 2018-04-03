Путин прибыл в Турцию с двухдневным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Турции Анкару по приглашению главы республики Реджепа Эрдогана. В рамках визита планируется заседание Совета сотрудничества высшего уровня двух стран, по итогам которого стороны подпишут ряд документов.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Глава РФ Владимир Путин прибыл в столицу Турецкой Республики Анкару по приглашению Реджепа Эрдогана, сообщает РИА Новости.

Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания на пост президента.

Визит российского президента начнется с видеоконференции по случаю старта строительных работ атомной электростанции "Аккую" на южном побережье Турции. Лидеры дадут команду на заливку бетона в основание первого энергоблока.

Переговоры Путина и Эрдогана состоятся в узком составе.

Также в рамках визита планируется заседание Совета сотрудничества высшего уровня двух стран, по итогам которого стороны подпишут ряд документов и дадут пресс-конференцию.

В Анкаре также пройдет встреча глав России, Турции и Ирана — государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.