Путин прибыл в Турцию с двухдневным визитом

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Глава РФ Владимир Путин прибыл в столицу Турецкой Республики Анкару по приглашению Реджепа Эрдогана, сообщает РИА Новости.
Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания на пост президента.
Визит российского президента начнется с видеоконференции по случаю старта строительных работ атомной электростанции "Аккую" на южном побережье Турции. Лидеры дадут команду на заливку бетона в основание первого энергоблока.
Переговоры Путина и Эрдогана состоятся в узком составе.
Также в рамках визита планируется заседание Совета сотрудничества высшего уровня двух стран, по итогам которого стороны подпишут ряд документов и дадут пресс-конференцию.
В Анкаре также пройдет встреча глав России, Турции и Ирана — государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.