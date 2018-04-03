"Мои одинокие дни": книга изменила судьбу бездомного пса

Бездомный пес вынес из магазина книгу "Мои одинокие дни", покорив своим поведением и уникальным совпадением сотни людей.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Необычная кража произошла в городе Ново-Амбургу в Бразилии в книжном магазине Infinity — бездомный пес незамеченным зашел в магазин и взял книгу с полки, сообщат "Моя планета".

Однако, о краже стало известно только тогда, когда один из покупателей возвратил найденную на улице книгу. Когда хозяева решили просмотреть запись с камеры видеонаблюдения, они были сильно удивлены.

Пес никем не замеченный направился к полкам, как обычный покупатель, затем схватив одну книгу, вышел из магазина.

© Фото: moya-planeta Собака украла из магазина книгу, название которой всех растрогало

Всех поразило, что книга, украденная одиноким псом, называлась "Мои одинокие дни".

Пса забрали в приют и сейчас ищут хозяина.

А книжку со следами зубов хранят в магазине как сувенир, сообщает Bored Panda.