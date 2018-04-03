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Собака украла из магазина книгу, название которой всех растрогало

"Мои одинокие дни": книга изменила судьбу бездомного пса

© Фото: moya-planeta
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Бездомный пес вынес из магазина книгу "Мои одинокие дни", покорив своим поведением и уникальным совпадением сотни людей.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Необычная кража произошла в городе Ново-Амбургу в Бразилии в книжном магазине Infinity — бездомный пес незамеченным зашел в магазин и взял книгу с полки, сообщат "Моя планета".  

Однако, о краже стало известно только тогда, когда один из покупателей возвратил найденную на улице книгу. Когда хозяева решили просмотреть запись с камеры видеонаблюдения, они были сильно удивлены. 

Пес никем не замеченный направился к полкам, как обычный покупатель, затем схватив одну книгу, вышел из магазина.

Собака украла из магазина книгу, название которой всех растрогало

                        ©
                    Фото:  moya-planeta
Собака украла из магазина книгу, название которой всех растрогало

Всех поразило, что книга, украденная одиноким псом, называлась "Мои одинокие дни".

Пса забрали в приют и сейчас ищут хозяина.

А книжку со следами зубов хранят в магазине как сувенир, сообщает Bored Panda.




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