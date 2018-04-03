"Мои одинокие дни": книга изменила судьбу бездомного пса

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Необычная кража произошла в городе Ново-Амбургу в Бразилии в книжном магазине Infinity — бездомный пес незамеченным зашел в магазин и взял книгу с полки, сообщат "Моя планета".
Однако, о краже стало известно только тогда, когда один из покупателей возвратил найденную на улице книгу. Когда хозяева решили просмотреть запись с камеры видеонаблюдения, они были сильно удивлены.
Пес никем не замеченный направился к полкам, как обычный покупатель, затем схватив одну книгу, вышел из магазина.
Собака украла из магазина книгу, название которой всех растрогало
Всех поразило, что книга, украденная одиноким псом, называлась "Мои одинокие дни".
Пса забрали в приют и сейчас ищут хозяина.
А книжку со следами зубов хранят в магазине как сувенир, сообщает Bored Panda.