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П/к, посвященная премьере оперы Дж. Пуччини Манон Леско

Анну Нетребко с семьей выгнали из лондонского театра

© Sputnik. Кирилл Каллиников
Новости
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Известную российскую оперную певицу вместе с мужем и сыном выгнали с представления в лондонском театре "Принц Эдуард".

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Анна Нетребко опубликовала видео в своем Instagram аккаунте, в котором рассказала, что купленные на Лестер-сквер билеты оказались недействительными, и за пять минут до начала спектакля ее с семьей буквально "согнали с мест", сообщает РИА Новости.

Она рассказала, что заранее купила билеты на шоу "Аладдин". Однако позже выяснилось, что их продали еще кому-то из зрителей.

"Наши билеты, которые мы купили вчера на Лестер-сквер за 600 евро, оказались недействительными", — объяснила Нетребко.

Пользователи Instagram не остались равнодушными к происшествию и поддержали Нетребко в комментариях.

Позже оперная певица опубликовала еще одно видео, в котором поблагодарила подписчиков за сочувствие. Она также заметила, что подобное нередко происходит в театральных кассах.

"С любым человеком это может случиться. Будьте осторожны, когда покупаете билеты", — предостерегла поклонников оперная дива.




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