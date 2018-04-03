Анну Нетребко с семьей выгнали из лондонского театра

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Анна Нетребко опубликовала видео в своем Instagram аккаунте, в котором рассказала, что купленные на Лестер-сквер билеты оказались недействительными, и за пять минут до начала спектакля ее с семьей буквально "согнали с мест", сообщает РИА Новости.
Она рассказала, что заранее купила билеты на шоу "Аладдин". Однако позже выяснилось, что их продали еще кому-то из зрителей.
"Наши билеты, которые мы купили вчера на Лестер-сквер за 600 евро, оказались недействительными", — объяснила Нетребко.
Пользователи Instagram не остались равнодушными к происшествию и поддержали Нетребко в комментариях.
Позже оперная певица опубликовала еще одно видео, в котором поблагодарила подписчиков за сочувствие. Она также заметила, что подобное нередко происходит в театральных кассах.
"С любым человеком это может случиться. Будьте осторожны, когда покупаете билеты", — предостерегла поклонников оперная дива.