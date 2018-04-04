В Москве загорелся ТЦ "Персей для детей"

Посетителей эвакуируют по спасательной лестнице, есть пострадавшие, сообщает источник в экстренных службах Москвы.

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. На востоке Москвы загорелся торговый центр "Персей", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"Пожару присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице", — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на фоне массовых проверок крупных торговых центров после трагедии в Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.