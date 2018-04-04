"Волга" загорелась в Адлере: кадры очевидца

Экстремальный дорожный инцидент произошел в Адлере на улице Авиационной во вторник 3 апреля.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Пламя вырывалось из-под капота черной "Волги". Кадры опубликованы в Instagram пользователем dtpsochi.

Сообщается, что водитель и пассажир при возгорании автомобиля не пострадали. Причины происшествия выясняются.

Дорожный инцидент произошел во вторник 3 апреля в Адлере на улице Авиационной, к югу от аэропорта, посреди проезжей части.

Публикация от ДТП и ЧП Сочи (@dtpsochi) 4 Апр 2018 в 3:38 PDT

"Волга" ГАЗ-3102 автомобиль среднего класса, разработанный на основе ГАЗ-24 и выпускавшийся с 1981 по 2009 год Горьковским автомобильным заводом. По приблизительным оценкам было выпущено 156 тысяч экземпляров этой модели.