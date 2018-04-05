Паломники из Абхазии встретились с патриархом Иерусалимским

Абхазские паломники уже четвертый год подряд посещают Иерусалимский Патриархат, встречи с патриархом стали для них традиционными.

ИЕРУСАЛИМ, 5 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Абхазские паломники посетили Иерусалимскую Православную церковь (Иерусалимский Патриархат) и встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III.

Председатель Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого мученика Евстафия Апсильского Рауф Харазия отметил, что встречи с патриархом Иерусалимским стали уже традиционными.

"Мы четвертый год подряд посещаем в канун Пасхи Иерусалимский Патриархат, где встречаемся с патриархом Иерусалимским Феофилом III. Как всегда, это была положительная встреча. Все желающие паломники смогли взять благословения у патриарха", — сказал Харазия.

© Фото: предоставлено: Робертом Джопуа Паломники из Абхазии посетили Иерусалимский Патриархат

Патриарх Иерусалимский Феофил III подарил абхазскому иерею Никите Адлейба наперсный крест.

"Приятно, что патриарх Иерусалимский с радостью принимает в ходе страстной недели всех желающих паломников. Я благодарен Богу, что мне удалось находиться в эти дни в Иерусалиме, увидеться с патриархом Иерусалимским Феофилом III. Мы ему преподнесли иконы, он в свою очередь подарил мне наперсный крест", — подчеркнул иерей.

Абхазские пилигримы прибыли на Святую землю 30 марта. За это время они успели посетить ряд священных для православных мест Иерусалима, а также гору Моисея, которая расположена на территории граничащего с Израилем Египта, в Великий вторник омылись в освященной реке Иордан. В канун Пасхи они планируют привезти из Иерусалима в республику частицу Благодатного огня.