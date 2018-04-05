Запрет на действие: Госдума приняла закон о новой мере пресечения

СУХУМ, 5 апр — Sputnik. Новая мера пресечения заключается в том, что подозреваемый или обвиняемый должен своевременно являться в суд или по вызовам следователя и дознавателя, а также "соблюдать один или несколько запретов", сообщает РИА Новости.

Законопроект, который внесли на рассмотрение нижней палаты парламента в 2015 году, одобрен Госдумой в третьем окончательном чтении. Документ дополняет Уголовно-процессуальный кодекс статьей о "запрете определенных действий".

Обвиняемому или подозреваемому могут запретить покидать помещение, в котором он живет, общаться с определенными людьми, пользоваться интернетом, отправлять и получать почту, управлять транспортными средствами.

При этом человек, которого коснется ограничение, по-прежнему сможет пользоваться телефоном для вызова скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб во время ЧС, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем или следователем.

Срок применения запрета устанавливает и продлевает суд. При этом по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он не может превышать 12 месяцев, по делам о тяжких преступлениях — 24 месяца, об особо тяжких преступлениях — 36 месяцев.