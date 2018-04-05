Как выглядит солнечная активность: NASA опубликовало видео

Множество ярких дуг силовых линий магнитного поля зафиксированы на видео, опубликованном NASA. Запись была сделана 27-28 марта после нескольких дней отсутствия солнечной активности.

СУХУМ, 5 апр — Sputnik. Обсерватория солнечной динамики (SDO) с помощью устройства Helioviewer записала активность магнитного поля Солнца, позже данная запись была опубликована на официальной странице NASA в твиттере, сообщает РИА Новости.

На записи видно множество ярких дуг силовых линий магнитного поля, которые загибаются в направлении от поверхности Солнца.

Here come the plumes! After days with no visible active regions on the Sun, numerous arches of bright, magnetic field lines were captured rotating into view from Mar. 27-28 by our @NASASun observatory. Take a look: https://t.co/abOrUszLoU pic.twitter.com/UWG5CUVtS1 — NASA (@NASA) 4 апреля 2018 г.

​Видео было записано 27-28 марта после нескольких дней отсутствия солнечной активности. Ученым еще предстоит узнать, будут ли в данном регионе наблюдаться магнитные бури.