Спилберг решил сменить главного героя "Индианы Джонс"

Пятый фильм из серии "Индиана Джонс" станет последним, в котором роль исследователя и искателя приключений сыграет Харрисон Форд, а следующим главным героем франшизы может стать женщина.

СУХУМ, 6 апр — Sputnik. Режиссер приключенческой саги о знаменитом исследователе Стивен Спилберг сообщил о намерении изменить пол главного героя, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Lenta.ru.

Постановщик заявил, что прославленному археологу и искателю библейских древностей настало время "принять новую форму", отметив, что не видит ничего плохого в том, чтобы сделать главным персонажем женщину.

Создатель картины еще не принял окончательного решения по поводу пола нового героя, но если Спилберг осуществит свой замысел, имя археолога и искателя приключений будет изменено с Джонс на Джоан. Режиссер подчеркнул, что пятый фильм франшизы, станет последней картиной с бессменным Харрисоном Фордом в роли Индианы.

"Но после этого, мы определенно, продолжим серию", — сказал он.

Пятая часть франшизы выйдет на экраны в 2020 году. Съемки начнутся в апреле следующего года.