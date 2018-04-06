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Полицейское оцепление вокруг скамейки, где были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

СМИ: Лондон вычислил место изготовления "Новичка"

REUTERS/Henry Nicholls
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (57)
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Источники в силовых структурах и правительстве Великобритании сообщили СМИ, что нервно-паралитическое вещество, которым отравились Сергей и Юлия Скрипали, было произведено в Саратовской области

СУХУМ, 6 апр —Sputnik.  Спецслужбы Великобритании установили местонахождение секретной российской лаборатории, якобы изготовившей нервно-паралитическое вещество, которым отравились Сергей и Юлия Скрипали, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве.

По данным источников издания, специалисты смогли установить источник отравляющего вещества "при помощи научного анализа и разведывательной информации". Издание подчеркивает, что власти страны еще до инцидента в Солсбери знали о существовании объекта, где было произведено отравляющее вещество А-234, которое в Британии называют "Новичок".

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© Sputnik. Nancy Sisel
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"В целом, к моменту проведения первого заседания комитета Cobra (в него входят члены правительства, экстренных служб и спецслужб — ред.), мы знали, что более чем очевидно, что оно (вещество) российского происхождения", — заявил газете источник в правительстве.

По данным издания, химическая лаборатория находится в Саратовской области. Речь идет о военном научно-исследовательском институте в городе Шиханы.

Собеседники Times подчеркивают, что "они не уверены на 100%, но один источник настаивает, что о местоположении можно говорить с высокой долей уверенности".

Это не первое бездоказательное утверждение. Ранее в британских СМИ уже не раз появлялись утверждения о причастности РФ к инциденту в Солсбери. Однако официально глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали. Также никаких ответов на вопросы по делу об отравлении в Солсбери российская сторона от Лондона так и не получила.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (57)



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