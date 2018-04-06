Бывшего президента Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы

Пак Кын Хе была задержана в конце марта 2017 года, ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, задержанную год назад по обвинению в коррупции, приговорили к 24 годам тюрьмы, сообщает РИА Новости.

Данное решение было принято Центральным судом Сеула.

Экс-президент Южной Кореи была признана виновной по 16 из 18 пунктов обвинения, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий. Суд также постановил, что Пак Кын Хе должна выплатить штраф в размере 18 миллиардов южнокорейских вон (около 16,8 миллиона долларов).

Пак Кын Хе была задержана в конце марта 2017 года. Южнокорейская прокуратура требовала для экс-президента 30 лет тюремного заключения и уплаты 118,5 миллиарда южнокорейских вон (около 95 миллионов долларов) штрафов.

Видео ареста экс-президента Кореи>>

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой экс-президента страны Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта 2017 года конституционным судом. Выборы нового президента состоялись 9 мая того же года, им стал Мун Чжэ Ин.