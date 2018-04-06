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Семен Григорьев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Посол Григорьев: о менталитете абхазов, может, напишу в будущем

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Первый посол России в Абхазии Семен Григорьев в интервью на радио Sputnik рассказал о своей дипломатической миссии в Абхазии, о мыслях, с которыми он покидает республику.

"Абхазы — очень специфический народ,  уникальны в своем роде. Отражением этого является  абхазский язык. Абхазо-абазинская группа языков, на которой мало кто говорит в мире. 

Может быть, это все взаимосвязано, языковая и культурная уникальность отражается на специфике менталитета. Но менталитет у абхазов весьма особый. Не могу себя назвать специалистом по Кавказу, но очевидно, что он отличается как от Южного Кавказа, так и от Северного Кавказа, и в то же время, он в чем-то очень  близок к менталитету русского народа.

Никаких специальных исследований  по этому вопросу не писал, но мыслей очень много, когда-нибудь это, может, на бумагу ляжет", — сказал Григорьев в интервью на радио Sputnik Абхазия.

Чрезвычайным и Полномочным послом России в Абхазии Семен Григорьев был назначен 25 октября 2008 года. 20 марта 2018 года Семен Григорьев объявил о завершении своей дипломатической миссии в республике.




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