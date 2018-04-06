СУХУМ, 6 апр — Sputnik. Экс-полковник Сергей Скрипаль вышел из критического состояния и "хорошо реагирует на лечение", сообщает РИА Новости, со ссылкой на агентство Рейтер, которое в свою очередь приводит слова источника в госпитале Солсбери.
Накануне британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль — дочери экс-полковника ГРУ, которая рассказала о том, что очнулась более недели назад.
По словам Юлии, ей с каждым днем лучше.
Она назвала инцидент в Солсбери "сбивающим с толку" и попросила уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления. Когда именно выпишут Юлию из больницы пока не известно.
"Любые спекуляции по поводу даты остаются спекуляциями. В настоящее время Юлия Скрипаль попросила уважать ее частную жизнь в то время, пока она поправляется. Я хотела бы призвать СМИ уважать это", — заявила представитель районной больницы Солсбери Кристина Бланшард.