СУХУМ, 6 апр — Sputnik. Экс-полковник Сергей Скрипаль вышел из критического состояния и "хорошо реагирует на лечение", сообщает РИА Новости, со ссылкой на агентство Рейтер, которое в свою очередь приводит слова источника в госпитале Солсбери.

Накануне британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль — дочери экс-полковника ГРУ, которая рассказала о том, что очнулась более недели назад.

По словам Юлии, ей с каждым днем лучше.

© AFP 2018/ Geoff Caddick Врачи: состояние Юлии Скрипаль несколько улучшилось

Она назвала инцидент в Солсбери "сбивающим с толку" и попросила уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления. Когда именно выпишут Юлию из больницы пока не известно.

"Любые спекуляции по поводу даты остаются спекуляциями. В настоящее время Юлия Скрипаль попросила уважать ее частную жизнь в то время, пока она поправляется. Я хотела бы призвать СМИ уважать это", — заявила представитель районной больницы Солсбери Кристина Бланшард.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.



