На Пасху ожидается увеличение потока россиян в Абхазию

Администрация города Сочи сообщает, что абхазо-российскую границу в обе стороны ежедневно пересекают около 20 тысяч человек и около четырех с половиной тысяч автомобилей.

СУХУМ, 6 апр — Sputnik. В Пасху и последующую за ней неделю на российско-абхазской границе прогнозируется увеличение пассажирского и транспортного потоков, сообщается администрации города Сочи в пятницу 6 апреля.

"В настоящее время ежедневно границу в обе стороны пересекает порядка 20 тысяч человек и около 4,5 тысяч автомобилей. Однако специалисты пограничного контроля краевого погрануправления отмечают, что в ближайшие выходные поток может возрасти более чем на 10%", — сообщает Администрация города Сочи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазия оказалась на верхних позициях турпотока из России

В сообщении также говорится, что такое увеличение наблюдается ежегодно и связано оно с поездками граждан к православным святыням, расположенным в Абхазии.

Путешественникам, собирающимся в Абхазию, рекомендуется проверить свои паспорта, которые должны быть действительными и не иметь технических ошибок и механических повреждений. Кроме того, необходимо убедиться в отсутствии задолженностей.

Обстановку на пункте пропуска в режиме онлайн можно узнать на ресурсе "Вебкамеры Сочи". По информации Погрануправления ФСБ России, наиболее интенсивный трафик наблюдается в утренние часы с 7:00 до 9:00, а также в вечернее время после 19:00, сообщает пресс-служба.

Абхазия страна, где проповедовали христианство апостолы Иисуса Христа Андрей Первозванный и Симон Кананит. Одни из наиболее посещаемых православных святынь Абхазии, как среди туристов, так и среди местных верующих расположены в Нофом Афоне и в Пицунде. Всего в Абхазии более 140 церквей и храмов.