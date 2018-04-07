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Рыболовецкое судно НОРД

Украинские пограничники отпустили на свободу экипаж крымского судна "Норд"

© Фото: Государственная пограничная служба Украины
Новости
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Экипаж судна был задержан украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Морякам пришлось провести на сейнере с гниющей рыбой более десяти дней.

СУХУМ, 7 апр — Sputnik. Арестованное украинскими пограничниками рыболовецкое судно "Норд" отпустили на свободу 7 апреля, сообщает РИА Новости, со ссылкой на представителя судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая, Анну Шевелеву.

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"Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана", — сказала Шевелева.

Моряки провели на сейнере, на котором рыба уже гнила, более десяти дней.

Накануне мариупольский суд наложил на команду административные штрафы по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Капитана арестовал Херсонский городской суд. Несмотря на то что за него уже внесли залог, он останется под стражей до 10 апреля.

Судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. На борту находилось 10 человек, все они граждане России.

Сейнер отконвоировали в порт Бердянска и выставили у него охрану. Спустя пять дней украинский суд наложил на него арест. На команду составили административные протоколы, а капитана обвиняют по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.




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